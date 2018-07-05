حكم بالمؤبد على عبد الله شحاتة مستشار محمد مرسي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في مصر يوم الخميس حكما بالسجن المؤبد على عبد الله شحاته المستشار الاقتصادي للرئيس السابق محمد مرسي و13 متهما آخرين بعد إدانتهم بعدة تهم في قضية معروفة إعلاميا باسم "قضية اللجان النوعية".
وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم تشكيل لجنة للعمليات النوعية بمحافظة الجيزة وقطع الطرق واستخدام الأسلحة النارية لترهيب المواطنين وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر وحيازة مفرقعات ومنشورات تحريضية وتلقي تدريبات على تصنيع المتفجرات.
كما أدانتهم المحكمة بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وذلك في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي.
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وكان الجيش أعلن عزل مرسي في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وعاقبت المحكمة يوم الخميس ستة متهمين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ومتهما واحدا حضوريا بالسجن المشدد لعشر سنوات.
ومن بين الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن المؤبد ثمانية متهمين كانوا يحاكمون غيابيا.