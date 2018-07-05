قالت أندريا ناليس زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني اليوم الخميس إن الحزب توصل إلى اتفاق بشأن الهجرة مع الأحزاب الأخرى المشاركة في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، مؤكدة أنه لن تكون هناك أي مراكز مؤقتة للمهاجرين بأي شكل من الأشكال.
أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا تتوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة
أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا تتوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة
وقالت ناليس للصحفيين إن الأحزاب اتفقت على تسريع عملية إعادة طالبي اللجوء الذين سُجلوا بالفعل في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي بموجب قواعد الاتحاد الحالية، لكن ألمانيا لن تتخذ أي إجراء من جانب واحد.
وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر، رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إنه سعيد بالاتفاق. كان زيهوفر قد اقترح إعادة طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى بالاتحاد عند الحدود في تحرك هدد بانهيار الحكومة
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