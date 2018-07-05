هل يرحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد للانضمام إلى يوفنتوس؟

قريبا ستختلف نكهة الدوري الإسباني، وسينتهي ما يمكن تسميته بتعادل كفتي المنافسة بين برشلونة ونجمه ميسي، وريال مدريد وبطله كريستيانو رونالدو، فالأخير عقد عزمه على الانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

تغريدة للتوتشيانو موغي، المدير الرياضي السابق لنادي يوفنتوس فتح باب الجدل واسعا حول حقيقة ما يجري في كواليس الانتقال، مؤكدا فيها أن رونالدو قد خضع سابقا للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله، وقال في تغريدته:"من وجهة نظري، رونالدو أجرى الفحص الطبي في ميونيخ، قبل توقيع عقده مع يوفنتوس". بحسب ما جاء في موقع " managingmadrid"

تسريبات صحفية ألمحت إلى أن صفقة انتقاله ثمنها مليون يورو، بعقد مدته أربع سنوات، وراتب سنوي يتجاوز 30 مليون يورو.