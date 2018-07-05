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إيطاليا

هل يرحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد للانضمام إلى يوفنتوس؟

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هل يرحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد للانضمام إلى يوفنتوس؟

رونالدو
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رويترز
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قريبا ستختلف نكهة الدوري الإسباني، وسينتهي ما يمكن تسميته بتعادل كفتي المنافسة بين برشلونة ونجمه ميسي، وريال مدريد وبطله كريستيانو رونالدو، فالأخير عقد عزمه على الانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

تغريدة للتوتشيانو موغي، المدير الرياضي السابق لنادي يوفنتوس فتح باب الجدل واسعا حول حقيقة ما يجري في كواليس الانتقال، مؤكدا فيها أن رونالدو قد خضع سابقا للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله، وقال في تغريدته:"من وجهة نظري، رونالدو أجرى الفحص الطبي في ميونيخ، قبل توقيع عقده مع يوفنتوس". بحسب ما جاء في موقع " managingmadrid"

تسريبات صحفية ألمحت إلى أن صفقة انتقاله ثمنها مليون يورو، بعقد مدته أربع سنوات، وراتب سنوي يتجاوز 30 مليون يورو.

نادي يوفنتوس رفض التعليق على الصفقة، بيبي ماروتا المدير الرياضي في النادي أجاب بكلمتين على كل التساؤلات "لا تعليق".

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صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن اجتماعا عقد بين رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ووكيل أعمال رونالدو خورخي مينديز، للبت في مصير النجم.

موجي كان قد صرح بأنه حاول جذب رونالدو للانضمام لاحد الأندية الإيطالية عندما كان في سن المراهقة. حسب وسائل الإعلام الإسبانية.