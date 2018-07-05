تعرف على حقائق مثيرة عن أرقى جائزة في العالم

الفوز بكأس العالم هو حلم كل لاعب كرة قدم، لكن تصنيع الكأس هو أيضا مهنة فخر بالنسبة للشركة المختصة وموظفيها والكائن مقرها في إيطاليا.

GDE Bertoni، شركة إيطالية تقع في مدينة صغيرة على بعد حوالي 30 دقيقة من ميلانو، تعمل منذ ما يقارب الـ 10 سنوات في مجال صناعة الجوائز والميداليات الخاصة بمنافسات كرة القدم في العالم، بما في ذلك صناعة "السيدة" كأس العالم الفاخرة.

جوائز كأس العالم المصنعة من طرف الشركة هي في الواقع نسخ مطلية باللون الذهبي فقط لكأس العالم الأصلية المملوكة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. يبلغ طول الكأس الأصلية 36.8 سم وتزن حوالي 6.2 كيلوغراما.

بيترو، أحد الحرفين المختصين في التعدين لدى الشركة، قام بصناعة نسخة كأس العالم التي فاز بها المنتخب الفرنسي في العام 1998. بتروا أكد أنه فخور بشرف صنع نسخ كؤوس العالم لأنه يعتبرها قطعا فنية. بيترو يقول: