تعرف على حقائق مثيرة عن أرقى جائزة في العالم

الفوز بكأس العالم هو حلم كل لاعب كرة قدم، لكن تصنيع الكأس هو أيضا مهنة فخر بالنسبة للشركة المختصة وموظفيها والكائن مقرها في إيطاليا.
GDE Bertoni، شركة إيطالية تقع في مدينة صغيرة على بعد حوالي 30 دقيقة من ميلانو، تعمل منذ ما يقارب الـ 10 سنوات في مجال صناعة الجوائز والميداليات الخاصة بمنافسات كرة القدم في العالم، بما في ذلك صناعة "السيدة" كأس العالم الفاخرة.
جوائز كأس العالم المصنعة من طرف الشركة هي في الواقع نسخ مطلية باللون الذهبي فقط لكأس العالم الأصلية المملوكة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. يبلغ طول الكأس الأصلية 36.8 سم وتزن حوالي 6.2 كيلوغراما.
بيترو، أحد الحرفين المختصين في التعدين لدى الشركة، قام بصناعة نسخة كأس العالم التي فاز بها المنتخب الفرنسي في العام 1998. بتروا أكد أنه فخور بشرف صنع نسخ كؤوس العالم لأنه يعتبرها قطعا فنية. بيترو يقول:
"الجزء الأصعب من العمل هو نحت النموذج البرونزي. يجب حمل عدسة مكبرة وتفحص كل التفاصيل بعناية. أنا أقوم بتلميع الكأس مرارًا وتكرارًا حتى تكون مثالية. والهدف هو محاولة جعل النسخ النهائية لهذه الجوائز القيمة متشابهة تماما مع القطعة الأصلية".
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لم يتأهل منتخب إيطاليا لكرة القدم إلى منافسات كأس العالم 2018، وهو ما يمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة للمشجعين الإيطاليين، بما في ذلك الموظفين في شركة GDE Bertoni التي تصنع الجائزة المرموقة.
القطعة الأصلية لكأس العالم مصنوعة من الذهب الخالص بنسبة 75 بالمائة و18 قيراط، ويعود تاريخ صنعها إلى العام 1974. أما النسخة التي تصنع في إيطاليا والتي ستسلم إلى المنتخب الفائز بالمنافسة في روسيا فتبلغ قيمتها 150 ألف يورو فقط. مما لا شك فيه فإن قيمة النسخة أقل بكثير من قيمتها الرمزية.
المنتخب الذي سيفوز بكأس العالم 2018، سيتسلم نسخة من كأس العالم الأصلية الموجودة حاليا في المكسيسك قبل أن تعود "السيدة الكأس" إلى مقر الفيفا ومن ثمة إلى المنتخب حامل اللقب لدورة هذا العام.