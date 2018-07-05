شب خلاف بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشأن المسؤوليات التي تقع على عاتق أوروبا تجاه اللاجئين الباحثين عن ملاذ آمن في أوروبا خلال مؤتمر صحفي شابه التوتر والانفعال على غير المعتاد.
خلاف بين ميركل وأوربان حول الإحسان للغير
خلاف بين ميركل وأوربان حول الإحسان للغير
وقالت ميركل في المؤتمر الصحفي المشترك مع أوربان في برلين "يجب ألا ننسى أن الأمر يتعلق ببشر.. بشر جاءوا إلينا وهذا يرتبط بالرسالة الأساسية لأوروبا.. الإنسانية".
وتابعت "أعتقد أن جوهر أوروبا هو الإنسانية وإذا ما أردنا الحفاظ على هذا الجوهر والاضطلاع بدور فيما يتعلق بهذه القيم فيجب على أوروبا ألا تدير ظهرها للعوز والمعاناة".
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لكن أوروبان الذي نصب نفسه منذ عام 2015 خصما لسياسة ميركل بشأن الهجرة قال إن أفضل وسيلة تظهر بها أوروبا إنسانيتها هو أن تلغي الحوافز التي تشجع اللاجئين على القدوم للقارة.
وأضاف "إذا كان العون الذي تقدمه أوروبا للمهاجرين سيدفع الناس في أفريقيا وآسيا إلى استنتاج أن بوسعهم القدوم فسيفعلون ذلك".
ومضى قائلا "يجب علينا الإحسان للغير دون أن نخلق عامل جذب والسبيل الوحيد الذي نعرفه للقيام بذلك هو إغلاق الحدود وتقديم المساعدة (لهذه الدول) وعدم السماح بدخول من يجلبون معهم المتاعب".