جمعية خيرية تابعة لمنظمة "الأم تيريزا" باعت 45 طفلا في الهند

أعلنت السلطات الهندية الخميس 5 يوليو / تموز إغلاق دار لرعاية الأطفال يعمل بإشراف منظمة الأم تيريزا الدينية، متهمة راهبة وموظف آخر بالاتجار بالأطفال.
الدار الواقع في شرق الهند بولاية غارخاند، يعمل تحت اشراف جمعية خيرية ، كانت قد اسستها الأم تيريزا في الهند، حيث توفر المسكن للأمهات العازبات خلال فترة حملهن.
ضابط الشرطة أمان كومار أكد أن أكثر من 45 طفلا تم بيعهم لأسر بدون أطفال، مشيرا إلى أنهم في مرحلة التحقيق في كيفية تسويق هذه المؤسسة لبيع هؤلاء الأطفال خلال السنوات الماضية.
بدوره أكد أرني كوغور رئيس جمعية حماية الأطفال في ولاية غارخاند أن الدار قبض على كل طفل حوالي 40 – 100 ألف روبية "600 – 1400" دولارا، وقال:"تلقينا شكاوٍ عدة بخصوص هذا المنزل، راقبناه لحوالي ستة أشهر، حتى نتثبت من حقيقة الأمر".
يذكر أن جمعية المبشرين الخيرية توقفت عن تنظيم عمليات التبني في الهند عام 2015، كونها لا توافق على القواعد الحكومية التي تسهل على الأزواج المطلقين تبني الأطفال.
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وأفادت تقارير سابقة عن حالات تهريب الأطفال عبر هذه الجمعية، وبعض دور رعاية الأطفال والمستشفيات، والتي تتعامل مع قائمة طويلة جدا من طلبات التبني.
وطالب نشطاء بضرورة خضوع هذه الدور لمراقبة مباشرة من الدولة لإيقاف هذه الحالات من الاتجار بالأطفال.