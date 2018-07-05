أسعار النفط تنخفض بعد تغريدة ترامب: خفضوا الأسعار الآن!

وتأثرت أسعار النفط أيضا بالخلاف التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين، والذي أثار موجة هبوط أخرى في الأسهم الآسيوية يوم الخميس، إذ حذرت واشنطن من أنها قد تفرض رسوما على واردات الخام الأمريكية في موعد لم تحدده بعد.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس 5 يوليو م تموز بعدما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة حادة اللهجة على موقع تويتر يطالب فيها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض أسعار الخام.

وبحلول الساعة 0532 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 77.68 دولار للبرميل، منخفضا 56 سنتا أو 0.7 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 73.69 دولار للبرميل.

واتهم ترامب أوبك يوم الأربعاء بدفع أسعار الوقود للصعود، وقال ترامب على حسابه الشخصي بموقع تويتر "يجب على أوبك المحتكرة أن تتذكر أن أسعار البنزين مرتفعة وأنهم لا يفعلون شيئا يذكر للمساعدة".

وأضاف:"هم يدفعون الأسعار للارتفاع بينما الولايات المتحدة تدافع عن الكثير من أعضائها (أوبك) مقابل القليل جدا من الدولارات... هذا يجب أن يكون طريقا في اتجاهين. خفضوا الأسعار الآن!".

كانت أوبك بدأت مع بعض من المنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا تقييد الإنتاج في 2017 لتعزيز الأسعار.

وجاءت ارتفاعات الأسعار في الآونة الأخيرة مدفوعة بإعلان الولايات المتحدة عزمها إعادة فرض عقوبات على إيران من نوفمبر تشرين الثاني، مستهدفة صادرات النفط.

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وفي يونيو حزيران، أعلنت أوبك وروسيا أنهما على استعداد لزيادة الإنتاج لتبديد المخاوف من نقص المعروض بسبب التعطل المفاجئ لإمدادات من فنزويلا وليبيا، ومن المرجح أيضا أن يعوضا الانخفاض المحتمل في الإمدادات الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية.

ورغم هذه الإجراءات الرامية لتعويض الإمدادات المتعطلة، قال جولدمان ساكس في الرابع من يوليو تموز في مذكرة للعملاء إن "السوق ستظل تشهد نقصا" في النصف الثاني من العام.

في الوقت نفسه، قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن الولايات المتحدة "تفتح النار على العالم بأسره"، محذرة من أن الرسوم الأمريكية المزمعة على السلع الصينية ستضر سلاسل الإمداد العالمية.

جاءت هذه التصريحات في ظل خطط واشنطن لفرض رسوم على واردات صينية تُقدر قيمتها بواقع 34 مليار دولار يوم الجمعة.

وقالت الجمارك الصينية على موقعها الإلكتروني إن رسوما صينية على سلع أمريكية ستطبق على الفور ردا على إجراء واشنطن.