ترامب وميلانيا يحتفلان من شرفة البيت الأبيض بيوم الاستقلال الـ 242

ألعاب نارية أضاءت ليل واشنطن الأربعاء 4 يوليو / تموز، في احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ 242 ليوم الاستقلال، الآلاف احتشدوا في ساحات واشنطن ونيويورك، للاحتفال وسط احتياطات أمنية عالية.
الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا أطلا من شرفة البيت الأبيض لمتابعة ما يجري في سماء الولاية، كما استقبلا جنودا ومجندات للاحتفال معهم بهذه المناسبة.
الاحتفالات في نيويورك كانت على الضفة الشرقية للنهر، حيث يمكن رؤية الاحتفالات بالألعاب النارية من مناطق كوينز وبروكلين ومنهاتن.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
مراسلون تعرضوا للتحرش الجنسي في مونديال روسيا!
شاهد: دروس في الغوص والسباحة للأطفال العالقين في الكهف بتايلاند
تسمم زوجين بريطانيين بغاز الأعصاب الذي استهدف الجاسوس سكريبال وابنته
واقع الاحتفالات هذا لم يَعُم في مختلف المناطق الأمريكية، ففي تكساس تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات في بعض المناطق، المحافظ سيلفستر ترنر قال إن أجزاء من مدينة هوستن تلقت امطارا تجاوزا الثمانية انشات، بشكل غير متوقع، وقال:"يبدو أن للطبيعة طريقتها في إنذارنا، بعض المناطق سقطت فيها الأمطار بكميات غير متوقعة، ما جرى كانت تدريبا عمليا استعدادا لموسم العواصف، جاهزيتنا اليوم أفضل على مختلف الأصعدة".
يذكر أن الرابع من يوليو / تموز هو مناسبة وطنية تحتفل فيها الولايات المتحدة بذكرى إعلان الاستقلال في العام 1776، حيث استقلت عن التاج البريطاني.