بروفايل:عبد الحي البقالي سياسي يريد تطبيق الشريعة والفصل بين الجنسين في بلجيكا

بروفايل.. زاوية بموقع يورونيوز-عربي، تسلط الضوء على شخصيات عربية أو مسلمة أو غيرها وتقيم بأوروبا و بشكل خاص ببلجيكا. عبر هذا الركن نحاول كشف ما يحدثه أفراد الجاليات الأجنبية من تأثير بأوروبا سواء على الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها. هذه الزاوية تهتم أيضا بالهيئات والمؤسسات أو المراكز ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بالشؤون العربية او ما يتعلق بالشرق الأوسط وكيف تسهم برؤاها و تطلعاتها في أن تكون قيمة مضافة في أوروبا عبر الاهتمام بالجوانب الإيجابية لما يمكن أن تقدمه الجاليات المقيمة ببلجيكا للمجتمع الأوروبي.

فكرة إنشاء حافلات خاصة بالنساء، هي فكرة قامت بعد أن طالبت نسوة ممن تعرضن للتحرش و الإحراج بسبب أشخاص قليلي الأدب و من ذوي أخلاق سيئة وهم من المنحرفين جنسيا ينبغي الإشارة إلى هذا. قضية الفصل ما بين الجنسين هي إجراء محدد بوقت معين،ويقتضي التطبيق إن يكون الرجال و النساء راغبين في ذلك و يتم ذلك في ساعات

عيسى بوقانون-يورونيوز-بروكسل

نستضيف اليوم.عبد الحي البقالي الطاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي.

ما الذي يطمح إلى تحقيقه حزب الإسلام البلجيكي؟

يحذو عبد الحي البقالي الطاهري ابن طنجة طموح بتطبيق الشريعة الإسلامية ببلجيكا، لكنه يصر و يؤكد على أن هذا التطبيق ينبغي أن تتوءام رؤاه و تعاليمه مع روح الدستور البلجيكي.

بحزبه الذي يتزعمه، وهو حزب "الإسلام " يعمل عبد الحي مع رفقائه لاجتذاب شرائح من الجالية المسلمة ببلجيكا للتصويت لصالحه في الانتخابات البلدية التي ستجري في أكتوبر القادم . وهو يعتقد أن الأحزاب التقليدية كانت دوما تقيم كبير وزن للناخب من الجالية المسلمة، و لكنه يعتقد أن تلك الأحزاب بمجرد وصولها إلى السلطة تضرب صفحا عما وعدت به. ومن أجل ذلك،يستهدف حزب "الإسلام " هذه الجالية و بخاصة تلك التي يعتقد أنها يئست من التمييز ضدها في الالتحاق بالعمل و من ارتداء الحجاب وغير ذلك.

وفقا لدراسة مسحية أجراها عالم الاجتماع يان هيرتوجن ونشرت في 18 مايو من العام 2016 ، يوجد في بلجيكا 781887 مسلما وهم يشكلون 7 بالمئة من مجموع السكان في بلجيكا. لذلك تعتبر الجالية المسلمة مثار اهتمام كثير من الأحزاب السياسية تلك التي تتسابق للحصول على أصواتها في الانتخابات القادمة.

من هو عبد الحي البقالي الطاهري؟

ولد عبد الحي البقالي الطاهري في مدينة طنجة المغربية بتاريخ 3 أبريل / نيسان 1961 ، قبل أن يهاجر مع والديه إلى بلجيكا في العام 1964.وقد تخرج رئيس حزب الإسلام البلجيكي من معهد علوم الكهرباء وعمل لسنين عددا في شركة النقل البلجيكية العامة وهو أب لأربعة أطفال.

تأسيس حزب الإسلام

وفي عام 2012 أسس حزب الإسلام مع رضوان أحروش والأستاذ الحسين آيت جديديج.وقد انتخب عضوان من الحزب ببلدية أندرليخت رضوان أحروش والحسين آيت جديديج بمولنبيك.وفي العام 2013 انتخب عبد الحي البقالي الطاهري رئيسا لحزب الإسلام البلجيكي.ويستعد مع أعضاء حزبه للمشاركة في الانتخابات البلدية التي ستجري في بلجيكا بشهر أكتوبر القادم.

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حزب "الإسلام" البلجيكي المثير للجدل ببرنامجه المثير للاستفزاز؟

حزب الإسلام أصبح يثير كثيرا من الجدل بسبب برنامجه الانتخابي الذي دعا في بعض محاوره إلى تخصيص حافلات نقل خاصة بالنساء،وقد قال لنا السيد البقالي إن هذه الفكرة سوف تسهم لا محالة في تخفيض حالات التحرش ضد النساء في وسائل النقل العامة. وأثار مقترح حزب "الإسلام" في بلجيكا لفصل الرجال عن النساء بوسائل النقل العام انتقادا شديدا لدى الطبقة السياسية في بلجيكا حيث اعتبر بعض السياسيين المقترح مساسا بحرية المرأة وقالت وزيرة الدولة المكلفة بتكافؤ الفرص في حكومة بروكسل بيانكا ديبايت إن المقترح يدفع إلى إجراء تحقيقات بشأنه لمعاقبته .

إقامة دولة إسلامية..برنامج انتخابي يصطدم بحقائق الواقع؟

سألنا السيد عبد الحي البقالي هل إن بلجيكا مستعدة فعلا لقبول أن تقام دولة إسلامية تنادون بتأسيسها؟

عبد الحي البقالي الطاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي

بسم الله الرحمن الرحيم،أجل ذلك هو مشروعنا الذي نرمي إلى تحقيقه.مشروعنا يندرج ضمن الإطار العام للدستور البلجيكي والقوانين البلجيكية المنظمة له،فليس ثمة أوجه تناقض. فنحن لدينا قراءة خاصة فعلا للقرآن الكريم والسيرة النبوية المحمدية .

دولة إسلامية تعتمد على الاجتهاد في تأويل النصوص الدينية

ويتحدث السيد البقالي عن دور الاجتهاد في تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية و يرى أن واقع الحال قد يسهم إسهاما كبيرا في المواءمة ما بين الديني والواقعي.ويضيف المملكة العربية السعودية كانت تحظر قيادة المراة للسيارة حسب شريعتهم هم، في حين أن المراة السعودية اليوم ووفقا للشريعة ذاتها بإمكانها أن تقود السيارة.وفي الماضي كان اللعب بالكازينو محظورا في اللملكة العربية السعودية لكن اليوم أصبح متاحا بالمملكة وحسب الشريعة نفسها. ويمكن أن نضرب عديد الامثلة في هذا المضماروفي مجالات تتعلق بالرقص و الغناء و الموسيقى التي كانت ممنوعة في وقت مضى في حين إن مهرجانات غنائية تقام اليوم بالمملكة العربية السعودية ووفقا للشريعة ذاتها أيضا.هناك مهرجانات غنائية تقام بالمملكة العربية السعودية وبمباركة من فقهاء الدين. فإن كانوا يتمتعون بالحق في تعديل شريعتهم وحسب أهوائهم فلم لا يمكننا نحن أن نعتمد على دستورنا البلجيكي والقوانين البلجيكية أيضا للاجتهاد في تطبيق نصوص الشريعة؟.

وسألنا ضيفنا، هل إن الشريعة التي تطمحون إلى فرضها تتواءم مع الديمقراطية البلجيكية؟

عبد الحي البقالي الطاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي

أكيد نعم، ذلك أن أصوات صناديق الاقتراع هي التي تقرر وبطبيعة الحال تطبيق الشريعة يتم حسب رؤيتنا بطريقة تدريجية. الفيلسوف روجيه غاروديفي في كتابه (الاسلام يسكن مستقبلنا) يشرح في مؤلفه أنه من الطبيعي جدا الرجوع إلى الإسلام الأصلي و الحقيقي، و ليس إسلام العهد ين الأموي و العباسي والفاطمي أو الأيوبي . ينبغي تحديث القراءة للدين و لا يتعلق الأمر بتحديث النص،بل بتأويل النص وإعادة إدراك كنهه

وسألنا ضيفنا، برنامجكم الانتخابي للاقتراع الذي سيجري في أكتوبر القادم هو الذي أصبح يثير ردود فعل و انتقادات أيضا.ومنها الفصل ما بين الرجال وال نساء في وسائل النقل العامة وفي أوقت الذروة.

عبد الحي البقالي الطاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي

فكرة إنشاء حافلات خاصة بالنساء، هي فكرة قامت بعد أن طالبت نسوة ممن تعرضن للتحرش و الإحراج بسبب أشخاص قليلي الأدب و من ذوي أخلاق سيئة وهم من المنحرفين جنسيا ينبغي الإشارة إلى هذا. قضية الفصل ما بين الجنسين هي إجراء محدد بوقت معين،ويقتضي التطبيق إن يكون الرجال و النساء راغبين في ذلك و يتم ذلك في ساعات الذروة داخل وسائل النقل العامة.

أعضاء حزب الإسلام البلجيكي موقع الحزب

كيف يتم الفصل ما بين النساء و الرجال في وسائل النقل العامة؟

عبد الحي البقالي الطاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي

هذه الفكرة هي مقترح، وأحد قيادة الحزب وهو رضوان أحروش هو من اقترح الفكرة . حيث إنه يعمل سائق حافلة منذ 25 عاما. وقد كان شاهدا على حالات تحرش في ساعات الذروة داخل الحافلات . كما اطلع على الشكاوى التي رفعتها بعض النساء و الفتيات أيضا و يتعلق الأمر ببعض التصرفات التي تصدر عن بعض الشباب و الرجال بشكل عام.

ومن أجل ذلك جاءتنا فكرة تخصيص فضاء للنساء فقط، و لبعض الأفراد من الأطفال و العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء ساعات الذروة.فقط حتى يكون للرجال مجال لهم خاص بهم و للنساء المزية ذاتها.هذا من أجل سلامة الأشخاص و من أجل الشعور بالطمأنينية ليس إلا.فإن كان هؤلاء المواطنون و المواطنات يدفعون تذاكر النقل فمن الطبيعي جدا أن يحصل النساء على حق العيش بسلام وأمن.

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الفصل ما بين الجنسين في وسائل النقل..التجربة اليابانية نموذجا

عبد الحي البقالي الطاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي

إنني أرى ان هذا المشروع المتعلق بالفصل ما بين النساء و الرجال في وسائل النقل يعمل بشكل جيد في اليابان،حيث إنه توجد في ساعات الذروة عربات خاصة فعلا للنساء بسبب المضايقات وأساليب التحرش الجنسي التي يقترفها بعض المنحرفين جنسيا و كما يوجد أيضا اللصوص.كما تناهى إلى سمعي أنه في الرباط بالمملكة المغربية، وقبل عامين على ما أعتقد،شرع المسؤولون في تخصيص حافلات للنساء فقط أثناء ساعات الذروة.و لا أرى أوجه غرابة لمشروعنا هذا،و إثارة زوبعة في فنجان ..زوبعة لا طائل من ورائها.

ينبغي أن أشير إلى أن ثمة خطوط نقل حافلات لا تعرف ضغطا وازدحاما في هذه الحال لا داعي للفصل ما بين الرجال والنساء بينما توجد حافلات تكون ملأى بالركاب في ساعات الذروة ما بين ال7 و النصف و 9 صباحا.وفي هذه الحال ينبغي إيجاد حلول ناجعة.

و لكم أن تتصورا حالة فتيات لابسات ثيابا شفافة و تكون محصورة ما بين ثلاثة رجال،فلكم أن تتصوروا السيناريو. ويجب القول إن بعض الرجال لا قدرة لديهم في أن يتحكموا في أنفسهم..ومسكو أياديهم التي تتجول يمينا و شمالا.. ولا يتصرفون بأسلوب راق .

سألنا السيد البقالي، إذا ما كانت قوائم حزبه تتضمن مرشحات؟

عبد الحي البقالي الطاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي

أجل تلقينا اتصالات من امرأة من ذوات البشرة السمراء،فقد تابعت عن كثب ما يقال عنا في وسائل الإعلام..وقالت لي هل إن النساء يحظر عليهن الترشح للانتخابات في قوائمكم؟. فاجبتها بالنفي.وقلت لها لقد أبليت بلاء حسنا حين جئت للتحدث إليّ. بما أنك ترغبين في الترشح للانتخابات سوف آخذ معلومات عنك و وسائل الاتصال بك وسوف أحضر لك الوثائق التي تحتاجينها.كثيرون من الرجال والنساء ممن أعربوا عن استعدادهم للترشح ضمن قوائمنا سواء ببروكسل أو بالمنطقة الوالونية.

سألنا السيد البقالي إذا ما كان حزبه يعمل بالتنسيق مع الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا؟

عبد الحي البقالي الطاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي

الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا تقوم بعملها المنوط بها وهي هيئة كما لا يخفى عليكم تخضع لوصاية وزارة الداخلية والعدل البلجيكيتين . أين هي سياسات الفصل ما بين السلطات و أين هي ملامح التفريق ما بين الدين و الدولة؟حيث إنها فرضت علينا ونحن نحترم الإجراء. أتمنى من الدولة أن تقوم بتسيير أمورها بدلا من تسيير شؤون الدين. ولست أدري لم يخضع المسلمون وحدهم فقط للوصاية بينما اليهود والمسيحيون العلمانيون ايضا .. لا يخضعون لوصاية وزير الداخلية. هناك سياسة الكيل بمكيالين. نحن نطالب بتطبيق الإسلام و هذا جلي للعيان عبر تسمية الحزب. ونعمل إذن ما نراه مناسبا من القرآن و السيرة النبوية أيضا.

سألنا ضيفنا عن الجهات التي تقف وراء تمويل الحزب؟

عبد الحي البقالي الطاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي

يوجد مانحون كما هو حال جميع الأحزاب، يوجد مانحون مغاربة وأتراك و باكستانيون و عراقيون وكذا إيرانيون أيضا.وإن كان بعض المغاربة او الإيرانيين ممن قدموا هبات فهذا لا يعني باي حال من الأحوال أن المملكة المغربية أو أي بلد آخر يساندنا .يتعلق الأمر بمحسنين موجودين في بلجيكا،يساندوننا ماديا و بالنزر القليل فقط.. من أجل القيام بأعمال طباعة لمنشورات و غير ذلك. أحد قيادات حزبنا يقوم بمنح 5 آلاف يورو لصالح الحزب وهو المبلغ الذي يتقاضاه بالنظر إلى عطلته السنوية المدفوعة الأجر للقيام بالحملة الانتخابية كما نحن نقدم المساعدة أيضا وحسب ما قدر عليه رزقنا لمصلحة الحزب

هل الدولة البلجيكية تقد لكم مساعدات مادية في إطار الحملات الانتخابية؟

عبد الحي البقالي الطاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي

حتى نحصل على أعطيات مادية من قبل الدولة البلجيكية،ينبغي أن يكون لدينا نائب منتخب على الأقل وعلى الصعيد المحلي او الفديرالي.حينها سيتم تقديم منح حكومية. هناك كثيرون يتخوفون من حزبنا و يدركون جدا أننا سنحصل على أصوات و على مرشحين كثيرين أيضا .صحيح كما يقولون إننا نمثل خطرا داهما. ما نريده هو احترام قوانين البلد و لا نية لدينا في انتهاك الدستور أو ماشابه ذلك. لقد اتصل بنا رجل بلجيكي، وصرح لنا قائلا، في الوقت الذي نرى ان الأحزاب جميعها هي ضدكم فمعناه ان معكم الحق في جانب ما.وأعرب عن دعمه لحزبنا وقال لنا وهو يحاورنا "هؤلاء السياسيون استفادوا كثيرا ولمدة ثلاثين سنة من أصوات الناخبين المسلمين ببلجيكا. و الآن بما أنكم تجشمتم عناء تأسيس حزب الإسلام، وعرفوا أن الجالية المسلمة يمكن ان تصوت لصالحكم قاموا بتصويركم على أنكم مصدر خطر. إنني أساندكم سيدي، و أتمنى لكم الموفقية".

صحيح ان بعض أبناء الجلية المسلمة وصلوا إلى السلطة لكن ما لاحظناه أن القوانين المناهضة للإسلام هي كثيرة. مثلا من المستحيل فعلا أن ترتدي تلميذة الحجاب داخل مدرستها.حيث يطلب منها أن تنزعه. هذه المتحجبة لها قناعات قوية جدا،و لكنها تظل حبيسة منزلها بعد ذلك. و من ثم فهي تمنع من حق التعلم و العلم، وهذا جانب مناقض لقيم الديمقراطية. نقول إن طالبان تمنع النساء من التعلم ، لكن هنا ببلجيكا، تمنع النساء أيضا من التعلم بالمدارس.

أنتم تخططون للاستفادة من أصوات الجالية المسلمة كما تفعل بعض الأحزاب..كيف يتم ذلك؟

عبد الحي البقالي الطاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي

ينبغي القول إن الجالية المسلمة ببلجيكا تشكل فضاء انتخابيا لا يمكننا تجاهله،و الجميع يعرف أننا ندافع عن تعاليم الدين الاسلامي و عن ارتداء الحجاب وعن عدم التمييز في الالتحاق بالعمل و لاستفادة من السكن. من الطبيعي جدا أن هناك من يصوت لصالحنا. هناك بلجيكيون من سلالة خالصة سوف يصوتون لصالحنا.فلدينا برنامج واضحة معالمه و هو متاح على موقعنا ما نطالب به شيء طبيعي للغاية.حيث نطالب تخفيض نسبة الضرائب.

برنامج الحزب و الدستور البلجيكي

عبد الحي البقالي الطاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي

الدستور البلجيكي يتوافق بنسبة 80 في المئة مع برنامج حزبنا بشقه الديني. فما يأمر به الله هو عدم السرقة وعدم الكذب . هذه قوانين كونية.حتى الدتسور البلجيكي يستمد بعض قوانينه من ميثاق حقوق الإنسان الذي هو ميثاق عالمي. القرىن أيضا عالمي التعاليم.

في عام 2012 أسس حزب الإسلام مع رضوان أحروش والأستاذ الحسين آيت جديديج.وقد انتخب عضوان من الحزب ببلدية أندرليخت رضوان أحروش والحسين آيت جديديج بمولنبيك.وهما مستشاران بالبلديتين البجيكيتين.وتعتبران بلديتين الفوز بهما عسير على كل حال. وكما لا يخفى عليكم ما يجري في مولنبيك، فإن الحسين آيت جديديج يقوم بعمل جبار ويستحق التقدير هنالك.

سألنا عبد الحبي البقالي عن أسباب انشقاق بعض أعضاء حزب الإسلام ممن أسسوا حزب السلام

عبد الحي البقالي الطاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي

أتمنى كل التوفيق لأعضاء حزب السلام،فهدفنا ليس فرض احتكار الناخبين من الجالية المسلمة أو غير المسلمة.نريد القول إن أي شخص يعتقد أنه مستعد للتحرر سياسيا فنحن نشجعه.تربطني علاقات جيدة مع رئيس حزب السلام ونائبه أيضا.

في مقر حزبنا الواقع داخل مستودع، لا توجد بالداخل نوافذ للتهوئة، ونحن نعمل بكد من أجل عقد اجتماعات ودعوة أشخاص للقدوم للاستماع إلى ما نقوله عن برامجنا. يعتقد بعض الناس اننا حزب كبير كما الأحزاب التقليدية ولكن واقع الحال ليس كذلك.

الانتخابات البلدية القادمة

يحذونا أمل كبير للظفر بالانتخابات القادمة. حيث قامت السلطات باقتناء آلات جديدة تساعد على تسيير عمليات الانتخابات. عبر استخدام تذاكر عليها رقم مرجعي،يسمح الإجراء بالتعرف على الشخص و الحزب الذي تم التصويت لصالحه و الابتعاد عن التزوير.

ماريديه معارضونا هو القيام بحملت إعلامية مغرضة ضدنا وهذا مناف للديمقراطية. فإن كانت شرائح من المجتمع تصوت لصالحنا ما الداعي للتأليب ضدنا او تغيير الدستور بسبب وجودنا. نحن مع الدفاع عن الدستور..نحترمه.. ونطالب فقط بتطبيق بنوده ليس إلا. بالنسبة للمفتين والمراجع الدينية فهم يؤكدون لنا دوما على احترام قوانين بلد الإقامة. فمنا نريد هو تطبيق الدستور..والدستور فقط.ليس إلا.

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