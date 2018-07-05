تواصل موجة العنف لليوم الثاني على التوالي بمدينة نانت بعد مقتل شاب من طرف الشرطة

أُلقت الشرطة الفرنسية القبض على أحد عشر شخصاً بمدينة نانت في شمال غرب فرنسا بعد ليلة أخرى من العنف جراء مقتل شاب يبلغ من العمر 22 عاما برصاص شرطي.

ومن بين المعتقلين أربعة قصر شاركوا في أحداث العنف التي شهدتها أحياء لوبراي ومالاكوف ولي ديرفاليار. وقال مصدر مقرب من القضية لوكالة الأنباء الفرنسية "ألقي القبض على هؤلاء الأشخاص في قضايا عنف ورشق الشرطة بالمقذوفات ومحاولة إطلاق النار".

وامتدت الاحتجاجات مساء الأربعاء إلى الضاحية الشمالية لباريس في سارسيل، حيث خرج حوالي 200 شخص في مسيرة تخللتها "إلقاء بعض المقذوفات" باتجاه مفوضية الشرطة في الحي سارسيل.