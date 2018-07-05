أظهرت دراسة علمية شملت عظام قدم رضيع توفي قبل نحو 3 ملايين سنة أنه يستطيع المشي منتصب القامة مثل الانسان الحديث وتسلق الأشجار مثل القرود.
رضيع الإنسان البدائي كان يمشي ويتسلق الأشجار
رضيع الإنسان البدائي كان يمشي ويتسلق الأشجار
وقال العلماء إن حفريات بحجم إبهام اليد تعود لهيكل عظمي اكتشفت في منطقة ديكيكا في اثيوبيا سنة 2002، وقدمت الحفريات معلومات لا تقدر بثمن بخصوص كيفية تطور الانسان الحديث المتحدر من أسلافنا البعيدين، خاصة وان عظام الاطفال تعد أكثر ندرة من بقية أنواع العظام.
وقال جيريمي دي سيلفا عالم الحفريات في جامعة دارتموث والذي قام فريقه بدراسة العظام الصغيرة المكتشفة "الحصول على حفرية كاملة والوصول إلى حفرية تعود إلى طفل تفتح لنا نافذة جديدة عن شكله قبل ثلاثة ملايين عام."
ويعود تاريخ العظام المكتشفة إلى أكثر من 3.3 مليون سنة وهي من نفس فصيلة لوسي من نوع أوسترالوبيتتسينوس أفارينيسيس وهي عظام تسبق عصر لوسي بنحو 200 ألف سنة. وتظهر تحاليل العلماء أن قدم الرضيع أوسترالوبيتيسينوس تشبه من حيث شكلها قدم الانسان الحديث وكذلك القردة.
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