10 أسباب تجعل كأس العالم أفضل بطولة رياضية دولية

قبل وصول بطولة كأس العالم إلى الدور الربع النهائي، عشنا لحظات لا تنسى على غرار ركلة كريستيانو رونالدو المثيرة للإعجاب ضد المنتخب الاسباني إلى إقصاء ألمانيا وخروجها من البطولة في وقت مبكر. كأس العالم يُذكر الجميع بمدى اختلاف هذه البطولة عن بقية البطولات. يورونيوز تعرض لكم 10 أسباب تجعل من كأس العالم مغامرة أكثر من رائعة.

1 بطولة كأس العالم تجمع الناس

أغلبنا تابع باهتمام مباريات كأس العالم، تماما مثل راقصات "البولشوي" اللاتي تحلّقن معا بملابس الرقص أمام هاتف أيفون لمشاهدة ركلات الترجيح بين روسيا واسبانيا.

الراقصة برونا غاغليانون كانتاهيديه التي نشرت الفيديو، أكدت أنّ ركلات الترجيح تزامنت مع تقديم عمل "ريموندا"، من قبل فرقة مسرح "البولشوي"، وقد تمكنت الفرقة من التقاط لمحة عن المقابلة قبل الدخول إلى المسرح.

2 الفرق المتنافسة تهوّن على بعضها البعض بعد المباريات

عادة ما تكون منافسات كأس العالم مرهقة لدرجة خسارة بعض المباريات، ولكن لحسن الحظ، فالمونديال رياضة جيدة، وقد أثبت بعض اللاعبين ذلك عن طريق أخذ الوقت الكافي للتهوين على لاعبي الفرق المنهزمة. فبعد مباراة مؤلمة للغاية، قام اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو بمواساة الياباني شينجي كاغاوا بعيد إقصاء فريقه.

الأمر ينطبق كذلك على مدربي المنتخبات المتنافسة حيث قام بعضهم بتشجيع لاعبي الفريق الخصم الذي انهزم بعد مباراة صعبة.

بعد فوز إنجلترا على كولومبيا، انضمّ المدرب غاريث ساوثغيت إلى مدرب المنتخب الكولومبي خوسيه بيكرمان لمواساة اللاعب ماتيوس أوريبي.

3 اللاعبون يشكرون معجبيهم لدعمهم

من المحبب دائما رؤية اللاعبين وهم يشكرون معجبيهم على دعمهم بعد مباراة صعبة، فقد أظهر عشاق المنتخب الياباني مدى قوة اتحاد مشجعي الفريق عندما قوبل الفريق بحفاوة من طرف أنصاره في الملعب بعد المباراة التي لا تنسى ضد بلجيكا. الدعم الذي قدمه الأنصار للمنتخب عقب خسارته أمام لبلجيكا سرق القلوب في جميع أنحاء العالم.

4 اللاعبون يتقاسمون لحظة من التأمل رغم اختلافاتهم

في بعض الأحيان يتقاسم اللاعبون أكثر من شعور "حب" كرة القدم، ففي الكثير من الأحيان يتقاسم اللاعبون أكثر من لحظة تأمل أو صلاة قبيل أو بعيد المنافسة.

رويترز

فبعد الصراع لحجز تذكرة لدور الـ 16، انضم لاعب منتخب بنما فيدل إسكوبار إلى البلجيكي روميلو لوكاكو لمشاركته في لحظة تأمل بعد المباراة.

5 التجمع معا للاحتفال بالنصر رغم اختلاف الجنسيات

كثيرا ما تشهد منافسات كأس العالم احتفالات بين مختلف الجنسيات التي تحتفل بالنصر معا، فقد احتفل المشجعون المكسيكيون بفوز كوريا الجنوبية على ألمانيا لأنها أنقذت المكسيك من الإقصاء رغم خسارتها أمام السويد في نفس اليوم، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمكسيكيين وهم يرفعون الكوريين في الهواء.

الصحافي جيمس فاغنر صور المشجعين المكسيكيين وهم يحملون القنصل الكوري أمام مبنى السفارة الكورية في المكسيك.

6 القيام باستثناءات لكي يتمكن الجميع من مشاهدة اللعبة

ربما حققت بطولة كأس العالم انجازاً كبيراً للإيرانيات اللواتي سمح لهن بمشاهدة المباراة إلى جانب الرجال في الملعب، لأوّل مرة منذ العام 1980. وقد نشر الفريق الإيراني على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورة لعودة الفريق إلى بلاده تضمّ مشجعين من الجنسين.

7 كأس العالم مجال لصداقات غير متوقعة

قد تكون بطولة كأس العالم لكرة القدم مجرّد منافسات في كرة قدم، لكن أحد أفضل الأمور التي تحدث في هذا المجال هي علاقات الصداقة غير المتوقعة التي تنسج خلال المنافسات.

فقد رصت الكاميرات أنصار الفرق من جنسيات مختلفة وهم يحضنون بعضهم البعض ويتبادلون القبل ويغنون معا بعد انتهاء المباريات.

الممثل الكوميدي الفرنسي جون سولو انضم إلى مشجعي المنتخب الياباني وقد شجعه في ذلك موضوع النغم الكلاسيكي "وان بييس" بعد مباراة السنغال واليابان في 24 يونيو-تموز.

8 تذكر الأحبة مع شغف اللعبة الجميلة

كل بطولة كأس عالم تجلب معها ذكريات جديدة، لكنها تعيد أيضا الذكريات القديمة.

الأنصار الذين جاءوا لتشجيع بلدانهم خلال مونديال روسيا 2018، أكدوا لسيدة إسكتلندية كم كان زوجها الراحل يعشق بطولة كرة القدم.

هيلين بنكر نشرت على موقع "تويتر" صورة لزوجها في مونديال 2014 بريو دي جانيرو في البرازيل، وغردت: "قبل 4 سنوات كان زوجي يحتضر بسبب السرطان، لذا قام بالطيران إلى كأس العالم في البرازيل". هيلين بنكر أشارت إلى الفرح الذي يمكن رؤيته على وجه زوجها في الصورة حيث قالت: "انظروا إلى الابتسامة على وجهه، الفرح والسعادة والإثارة، أنا أحب كأس العالم".

9 الأشخاص الذين يقدمون المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة يتمتعون باللعبة

يمكن للعجز أن يمنع البعض من مشاهدة اللعبة، ولكن مع تجمُّع المنتديات لمشاهدة المباراة، يتم تقديم المساعدة لأولئك الذين ربما قد يحتاجون إليها.

في البرازيل، ساعد مترجم فوري لمشجعي كرة القدم المكفوفين على متابعة مباريات بلدهم بفضل تخصيص ملعب مصغر لممارسة اللعبة.

خلال مونديال روسيا 2018، رفع مشجعو كرة القدم من مختلف البلدان رجلًا مصريًا على كرسي متحرك لكي يتمكن من تشجيع فريق بلاده خلال يوم افتتاح بطولة كأس العالم.

10 كاس العالم يجعل من الأحلام تتحقق

يمكن لكأس العالم أن تجعل من الأحلام تتحقق بالطرق الأكثر غرابة، فبفضل الصورة التي انتشرت بسرعة، سيتمكن فتى برازيلي من الأحياء العشوائية "الفافيلا" من مقابلة بطله فيليب كوتينهو في نهاية المونديال.

الصبي فاجأ الجميع بصورته وهو يرتدي قميصًا صنع باليد ويحمل اسم ورقم كوتينهو، وهو ما شدّ انتباه اللاعب، الذي تواصل معه وأرسل له قميصًا رسميًا.