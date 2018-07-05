أصدرت اليابان أوامر بإجلاء آلاف السكان من مشارف عاصمتها القديمة كيوتو، بعدما هطلت الأمطار بغزارة لم يسبق لها مثيل بغرب البلاد، مما أسفر عن وفاة شخص، ومن المتوقع هطول المزيد.
مقتل شخص وإجلاء آلالاف بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
مقتل شخص وإجلاء آلالاف بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
ونصحت السلطات نحو 160 ألفا بإخلاء منازلهم في المنطقة، مع تحذير مسؤولي الأرصاد من أن مستويات الأمطار التي وصفوفها بأنها "تاريخية" ربما تستمر حتى يوم الأحد المقبل.
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وقال مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية اليابانية خلال مؤتمر صحفي: "ينبغي توخي الحذر البالغ"، مشيرا إلى احتمال وقوع انهيارات أرضية وهبوب رياح عاتية.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عامل إنشاءات يبلغ من العمر 59 عاما لقي حتفه في مقاطعة هيوجو الغربية، بعدما علق في أنبوب للصرف الصحي فيما أُصيب آخران هرعا لإنقاذه.
وصدرت أوامر إخلاء في بعض مناطق كيوتو النائية، وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن عدد المتضررين بلغ نحو 16 ألفا. ونقل التلفزيون لقطات لارتفاع منسوب المياه في نهر كامو بوسط المدينة.
وبحلول بعد ظهر يوم الخميس بلغ ارتفاع منسوب المياه خلال اليومين الماضيين في بعض مناطق شيكوكو، أصغر الجزر الرئيسية في اليابان، نحو 45 سنتيمترا، ويتوقع ارتفاع المنسوب بنحو 40 سنتيمترا أخرى، خلال أربع وعشرين ساعة.