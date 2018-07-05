شاهد: دروس في الغوص والسباحة للأطفال العالقين في الكهف بتايلاند

نقص وزنهم صحيح، إلا أن معنوياتهم ارتفعت بعد أن تم العثور عليهم، هذا هو حال الصبية العالقين في أحد كهوف شمال تايلاند، ظلام دامس بقوا فيه لأيام نظرا لانتهاء بطاريات الأضواء والجوالات التي كانت في حوزتهم، جياع متعبين لا يؤنسهم سوى الأمل بالخروج من محنتهم.

فرق الإنقاذ بدأت الخميس 5 يوليو / تموز بخطوات فعلية في محاولة لإنقاذهم، دروس لتعلم الغوص واستخدام اجهزته استعدادا لتجربة الخطة الأولى لإخراجهم.

لكن وفي حال تم اعتماد هذا الخيار فالجزئية الأصعب ستكون صعوبة استخدام أجهزة التنفس في بعض الأماكن نظرا لضيقها، وصعوبة المرور فيها.