شاهد: دروس في الغوص والسباحة للأطفال العالقين في الكهف بتايلاند

نقص وزنهم صحيح، إلا أن معنوياتهم ارتفعت بعد أن تم العثور عليهم، هذا هو حال الصبية العالقين في أحد كهوف شمال تايلاند، ظلام دامس بقوا فيه لأيام نظرا لانتهاء بطاريات الأضواء والجوالات التي كانت في حوزتهم، جياع متعبين لا يؤنسهم سوى الأمل بالخروج من محنتهم.
فرق الإنقاذ بدأت الخميس 5 يوليو / تموز بخطوات فعلية في محاولة لإنقاذهم، دروس لتعلم الغوص واستخدام اجهزته استعدادا لتجربة الخطة الأولى لإخراجهم.
لكن وفي حال تم اعتماد هذا الخيار فالجزئية الأصعب ستكون صعوبة استخدام أجهزة التنفس في بعض الأماكن نظرا لضيقها، وصعوبة المرور فيها.
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غواصون وأطباء ومستشارون وحتى البحرية التايلاندية دخلوا الكهف لمد يد العون للصبية الاثني عشر ومدربهم، مقدمين لهم الغذاء والدواء، في الوقت الذي يدرس فيه الخبراء ظروف الإنقاذ والطريقة الأفضل، المهمة التي أكدت جهات حكومية بأنها لن تكون سهلة، وأنها لن تستعجل في إخراجهم، حتى تتأكد من عودتهم سالمين.
شفّاطات المياه تعمل على مدار الساعة، للتأكد من عدم زيادة منسوبها في الكهف، الأمر الذي قد يفاقم المشكلة، خاصة مع توقعات بسقوط أمطار غزيرة، وهو ما عمل عليه الخبراء في خطة مسبقة، برفع حواجز من الحجارة لمنع دخول المياه إلى الكهف.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية يوم الخميس من أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة من السابع وحتى 12 من يوليو تموز على ما يصل إلى 60 بالمئة من شمال البلاد الذي يشمل إقليم تشيانغ راي.