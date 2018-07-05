مبعوث الأمم المتحدة لليمن متفائل بنتائج محادثاته الأخيرة

غادر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتين غريفث الأربعاء 4 يوليو / تموز العاصمة صنعاء بعدم محادثات أجراها مع قادة جماعة الحوثيين، في محاولة لوقف القتال خاصة في ميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر.

وفي تصريح له أكد أن محادثاته مع مختلف الأطراف كانت إيجابية، وأن كافة الأطراف المعنية أبدت موافقتها على المحادثات، وستقدم خطوات عملية لإحلال السلم. وقال:"خلال الزيارة أجريت اجتماعات مع قادة وممثلين عن أنصار الله، وأعضاء من البرلمان، أنا متفائل جدا بالرسائل التيي وصلتني، والتي بمجملها إيجابية وبناءة".