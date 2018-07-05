شاهد: تيم هينمان يدرب الكلاب على إحضار كرات التنس في بريطانيا

على أرض ملعب في لندن، يدرب لاعب التنس البريطاني السابق تيم هينمان مجموعة من الكلاب على إحضار الكرات خلال بطولة تقام في ديسمبر كانون الأول. وقيام الكلاب بهذا الدور ليس أمرا جديدا في ملاعب التنس إذ شاركت فعلا في بطولة البرازيل المفتوحة.

السرعة والقدرة على التحمل والتركيز

وتتمرن الكلاب من أجل بطولة الأبطال للتنس التي تقام من السادس وحتى التاسع من ديسمبر كانون الأول، وهي بطولة سنوية تقام في قاعة رويال ألبرت ويشارك فيها عدد كبير من نجوم اللعبة. وتتدرب الكلاب على إمساك الكرة وعلى الجلوس في هدوء، ويعدد هينمان السمات التي تحتاجها كي تنجز المهمة بإتقان: السرعة - التحمل - التركيز. وما زال يتعين أن تقطع الكلاب شوطا في التدريب قبل أن يقرر منظمو الحدث ما إذا كانت ستشارك الصبية والفتيات في مهمة جلب الكرات.