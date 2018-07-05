شاهد: تخليق أجنة لإنقاذ وحيد القرن الأبيض من الانقراض

تمكن باحثون ألمان في كينيا بإفريقيا من تخليق أجنة هجينة من نطف حيوانات وحيد القرن الأبيض أملا في إنقاذها من الانقراض. حيوانات وحيد القرن الأبيض الشمالي هي أكثر الثدييات على وجه الأرض عرضة لخطر الانقراض حيث لم يتبق منها على قيد الحياة إلا أم وابنتها تعيشان في محمية بيجيتا في كينيا.
ونجح الباحثون في جمع قرابة 300 ملليلتر من المني من آخر أربعة ذكور من وحيد القرن قبل نفوقها، يقولون إنها كمية كبيرة لكن جودتها منخفضة للغاية. وبعد استخدام بعض من تلك الكمية لإجراء عملية تخصيب في المعمل لبويضات مأخوذة من أقرب أقاربها- وحيد القرن الأبيض الجنوبي- يأمل الباحثون في استخدام نفس التقنية لتخليق جنين وحيد قرن أبيض خالص بالاستعانة ببويضات الأنثيين. ويمكن بعد ذلك زرع الجنين في أم بديلة.