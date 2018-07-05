شاهد: "سوبرمان" يتحطم فوق مفاعل نووي فرنسي

قامت منظمة السلام الأخضر (غرين بيس) بإطلاق طائرة بدون طيار على شكل سوبرمان فوق محطة نووية فرنسية يوم الثلاثاء في اعتراض منها على استخدام الطاقة النووية التي تؤثر بالسلب على البيئة.
وأطلق ناشطو غرين بيس الدرون في المنطقة المحظور فيها الطيران بالقرب من محطة بجي النووية الواقعة في مدينة ليون والتابعة لشركة "إي دي إف" الحكومية الفرنسية.
وما هي إلا دقائق حتى تحطم الدرون على جدار مبنى مصنع الوقود الخاص بالمحطة. وبعد أن تحطم سوبرمان أطلق الناشطون طائرة أخرى وقاموا بتحطيمها عمدا في إشارة إلى أن المجال الجووي التابع للمحطة والمحظور دخوله مخترق.
وأثارت الانتهاكات الأمنية جدلا برلمانيا كبيرا مما أدى إلى فتح تحقيق حول الأمن النووي الفرنسي، ومن المقرر أن يقدم المحققون تقريرا يوم الخميس المقبل.
للمزيد: وفاة بطلة أفلام سوبرمان مارغو كيدر عن عمر ناهز 69 عاما