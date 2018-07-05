شاهد: أمريكي يفوز بمسابقة الهوت دوغ بتناوله 74 قطعة في 10 دقائق

الألعاب النارية والموسيقى ومسابقات تناول النقانق "الهوت دوغ" كانت أبرز سمات احتفال الولايات المتحدة الأربعاء باستقلالها قبل 242 عاما. كما تشهد عطلة عيد الاستقلال التي تخرج فيها الحشود إلى الشوارع في أصغر البلدات وأكبر المدن حالة تأهب من الشرطة.
وبعد مرور أكثر من قرنين سيميز "السعي وراء الهوت دوغ" الاحتفال بالعطلة في جزيرة كوني بنيويورك حيث سيتناول متسابقون أكبر عدد ممكن من النقانق في مسابقة تجرى للعام الرابع والستين على التوالي وباتت حدثا ينقله التلفزيون.
الفوز في المسابقة كان من نصيب رجل أمريكي حطم رقمه القياسي بتناول 74 قطعة نقانق هوت دوغ في 10 دقائق خلال مسابقة جرت بمدينة بروكلين .
وحقق جوي تشيستنات البالغ من العمر 34 عاما الفوز في المسابقة للمرة الحادية عشرة محطما الرقم القياسي الذي سجله العام الماضي.
المرتبة الثانية كانت ممن نصيب كارمن سينكوتي 26 عاما بتناول 36 قطعة.
وفي منافسات السيدات فازت ميكي سودو بالمركز الأول بتناول 37 قطعة، لكنها لم تحطم رقمها القياسي الذي سجلته العام الماضي بتناول 41 قطعة.
وعطلة عيد الاستقلال هي إحياء لذكرى موافقة الكونغرس على (إعلان الاستقلال) في فيلادلفيا في الرابع من يوليو تموز 1776، رغم أنه لم يتم التوقيع على الوثيقة إلا في الثاني من أغسطس آب حسبما تفيد السجلات الوطنية.
وأعلنت الوثيقة الاستقلال عن بريطانيا العظمى كما نصت على أن "جميع البشر خلقوا متساوين"، وأن لديهم الحق في "الحياة والحرية والسعي وراء السعادة".
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