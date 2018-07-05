شاهد: شيشة "كأس العالم" تغزو المقاهي المصرية

يعتبر المصريون من أكثر شعوب الشرق الأوسط المحبة للشيشة "أرغيلة"، في ثقافة الشعب المصري غالبا ما يرتبط المزاج الجيد بتدخين الشيشة في المقاهي بصحبة الأصدقاء مع كأس من الشاي الأسود الساخن المحلي بأوراق النعناع. مع انطلاق فعاليات كأس العالم الذي تزامن مع حلول موسم الصيف يتهافت الشباب والشابات على المقاهي المصرية لمتابعة مباريات كرة القدم، وكيف أن تحلو أجواء متابعة المباراة بدون دخان الشيشة المتطاير والأحاديث الجانبية اللطيفة، لذلك ابتكر المصريون شيشة على هيئة كأس العالم.
وهي عبارة عن تمثال كأس العالم ذهبي بشكله الحالي، بداخله وعاء يستوعب الماء المستخدم غالبا لتحمية الفحم. وبدأت الفكرة في حديث بين صديقين سوري ومصري فاقترح السوري على المصري الفكرة فساعده الشاب المصري في تنفيذها وبيعها بالأسواق.