ما سر نقش كلمة "الله" على ملابس الفايكينغ؟

على مدى أكثر من 100 عام، تم الاحتفاظ بملابس وجدت في قبور الفايكينغ على أنها الزي التقليدي لمراسم الدفن، في القرنين التاسع والعاشر، بيد أن باحثين في جامعة أوبسالا اكتشفوا مؤخرا وجود حروف عربية مطرزة على تلك الأزياء، بحسب الموقع الرسمي للجامعة.

ومن بين ما ظهر على تلك الملابس، نقوش مطرزة بخيوط من الحرير والفضة تشكل كلمتي (الله) و(علي).