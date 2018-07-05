شاهد: الشرطة الأمريكية تنزل إمرأة تسلقت تمثال الحرية

أنزلت الشرطة الأمريكية امرأة من على قاعدة تمثال الحرية بمدينة نيويورك الأربعاء بعد أزمة استمرت ثلاث ساعات وفرضت إخلاء المعلم الشهير في المدينة من آلاف السائحين في يوم الاستقلال.

ولم تستطع السلطات تأكيد ما إذا كانت المرأة ضمن مجموعة من المحتجين حملوا في وقت سابق لافتة تدعو إلى إلغاء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية على قاعدة التمثال احتجاجا على سياسات الهجرة.

وتحولت معاملة إدارة الهجرة لأسر عبرت إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية إلى مصدر خلاف في الآونة الأخيرة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ضابطين يقتربان من المرأة ببطء ويمسكان بها بينما تشبثت بأحد جوانب التمثال الذي يتجاوز طوله 91 مترا قرب قدمه اليمنى.