العثور على 13 قطعة سلاح في منزل العجوز الأميركية التي قتلت ابنها

عثرت الشرطة الأميركية في ولاية أريزونا على ثلاثة عشر سلاحاً في منزل العجوز، أنّا ماي بليسيغ، التي أردت ابنها بالرصاص في الثاني من تموز / يوليو الجاري.

وقالت الشرطة إن إحدى عشرة قطعة من بين الأسلحة تعود للابن القتيل، فيما تمّ تسجيل سلاحين باسم العجوز وزوجها المتوفي.