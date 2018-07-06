نظم عشرات من النشطاء في مجال حقوق الحيوان احتجاجا مناهضا لمصارعة الثيران أمام مبنى بلدية بامبلونا في إسبانيا اليوم الخميس (5 يوليو تموز) قبل يوم من انطلاق مهرجان سان فيرمين للثيران، وهو أشهر مهرجانات الثيران في إسبانيا.
احتجاج لنشطاء حقوق الحيوان بإسبانيا قبل مهرجان للثيران
احتجاج لنشطاء حقوق الحيوان بإسبانيا قبل مهرجان للثيران
وعلى الرغم من أن الركض اليومي هو أبرز سمات مهرجان سان فيرمين فإن منظمي الاحتجاج، وهما منظمتا الأشخاص الذين يطالبون بمعاملة مساوية للحيوانات (بيتا) وأنيما نشراليز، يقولون إن معظم السائحين والناس في الخارج لا يعرفون أن الثيران تُستخدم في حلبات للمصارعة مساء بعد الركض في الشوارع في فترة الصباح.
وقال منظمو الاحتجاج إن 66 ثورا ستُقتل خلال المهرجان الذي يستمر من 6-14 يوليو تموز. وتشمل أنشطته إلى جانب الركض مصارعة الثيران وحفلات موسيقية وعروضا راقصة.
وعلى الرغم من أن يوسيبا أسيرون رئيس بلدية بامبلونا قال إنه يفضل إطلاق حوار بشأن إنهاء مصارعة الثيران في المهرجان فإن بعض السكان المحليين لا يمكنهم تخيل المهرجان دون ثيران.
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