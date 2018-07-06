شاهد: وفاة شخص وفقدان 56 بعد انقلاب قاربهم في تايلاند

لقي صيني حتفه وفقد 56 شخصا آخرون الجمعة 6 يوليو / تموز إثر انقلاب قارب في مياه بحر هائج قبالة ساحل جزيرة فوكيت السياحية الشهيرة في تايلاند.
وقال مسؤولون يوم الجمعة إن القارب، الذي يحمل اسم فينكس، كان يقل 105 أشخاص، بينهم 93 سائحا صينيا و12 من أفراد الطاقم والمرشدين السياحيين التايلانديين، عندما انقلب. وقالوا إن عملية الإنقاذ جارية للعثور على 56 مفقودا.
وقالت إدارة سلامة المياه بإدارة الموانئ "لقي شخص حتفه وأصيب 11 ـ اثنان منهم إصاباتهم حادة وخمسة إصاباتهم طفيفة ـ وهناك 56 مفقودون. نواصل تكوين فريق للبحث عنهم، كما تم إنقاذ 48".
وقالت البحرية الملكية التايلاندية في بيان إن فينكس غرق على بعد حوالي سبعة كيلومترات من الساحل وإن القارب غاص إلى عمق من 38 إلى 40 مترا تقريبا، مضيفة بأنها ستبحث في جسم القارب.
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وفي بيان صادر عن السفارة الصينية ببانكوك أكدت فيه أنها طالبت الحكومة التايلاندية بجهود إنقاذ شاملة وإنها أرسلت فريقا إلى فوكيت للمساعدة. وأضافت أن القنصلية الصينية في جنوب تايلاند لديها بالفعل موظفون في موقع الحادث يساعدون المواطنين الصينيين.
وغرق أيضا القارب سيرانتا الذي كان يبحر في نفس المنطقة. وكان يحمل 35 سائحا وخمسة من أفراد الطاقم ومرشدا. وقالت الإدارة إنه تم إنقاذ أغلب من كانوا على اليخت لكن لا يزال اثنان مفقودين.
وتشهد تايلاند حاليا موسم الأمطار الموسمية الذي يبدأ في مايو أيار وينتهي عادة في أكتوبر تشرين الأول.