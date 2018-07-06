قضت بلجيكا على حلم البرازيل في التتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة بعد فوزها 2-1 في لقاء مثير يوم الجمعة، لتتأهل لمواجهة فرنسا في الدور قبل النهائي.
بلجيكا تضرب موعدا مع منتخب الديوك في المربع الذهبي بعد الإطاحة بالبرازيل ب 2-1
بلجيكا تضرب موعدا مع منتخب الديوك في المربع الذهبي بعد الإطاحة بالبرازيل ب 2-1
وهيمنت البرازيل على اللقاء في البداية، وسدد تياغو سيلفا في إطار المرمى لكنها تأخرت في النتيجة عندما سجل لاعب الوسط فرناندينيو بالخطأ في مرماه بعد ركلة ركنية.
واستفادت بلجيكا من المساحات، وتوغل روميلو لوكاكو وسط دفاع البرازيل لتصل الكرة إلى كيفن دي بروين غير المراقب الذي سدد بقوة في الشباك مضاعفا التقدم في الدقيقة 31.
واندفعت البرازيل للهجوم في الشوط الثاني، ووجدت الطريق أخيرا إلى شباك تيبو كورتوا عندما قلص البديل ريناتو أوغوستو الفارق من ضربة رأس في الدقيقة 76 لكن فريق المدرب تيتي عجز عن إدراك التعادل
وأخفق منتخب السامبا في التأهل إلى الدورنصف النهائي، وانتزاع اللقب السادس في تاريخه من كأس العالم بعدما توج بالقب 5 مرات.
وتعد هذه المواجهة الثانية في التاريخ بين المنتخبين، حيث كانت المرة الأولى في ثمن النهائي لمونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، وحسمت لمصلحة السامبا بهدفين دون رد عن طريق الجوهرة ريفالدو والأسطورة رونالدو.
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