الاتحاد الأوروبي: "الرسوم الأمريكية والصينية تؤدي إلى حرب تجارية"

فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار يوم الجمعة فردت الصين بالمثل واتهمت واشنطن بإطلاق شرارة "الحرب التجارية الأوسع نطاقا" في الوقت الذي صعد فيه أكبر اقتصادين في العالم خلافهما بشدة.

فدخلت رسوم جمركية أمريكية على الصين حيز التنفيذ اليوم الجمعة وبعد ذلك بقليل قالت بكين إنها مضطرة للرد. ومن جهته حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ربما تستهدف في نهاية المطاف سلعا صينية بقيمة تتجاوز 500 مليار دولار، أو ما يعادل تقريبا القيمة الإجمالية للواردات الأمريكية من الصين العام الماضي.

الصين تقول إنها مضطرة للرد على التنمر التجاري الأمريكي

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ اليوم الجمعة إن أحدا لن يحقق مكسبا من وراء حرب تجارية، وذلك بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة رسوما على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار ورد بكين بالمثل. وقال لي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف في صوفيا قبيل قمة تضم 16 دولة من وسط وشرق أوروبا "الحرب التجارية ليست حلا أبدا".أضاف "الصين لن تبدأ أبدا حربا تجارية. لكن إذا لجأ أي طرف لزيادة الرسوم، فسترد الصين بإجراءات لحماية مصالحها التنموية".

قالت وزارة التجارة الصينية إنها ليس أمامها خيار سوى أن ترد على ما وصفته بالتنمر الأمريكي في التجارة، وذلك بعد أن فرضت واشنطن رسوما جمركية على واردات من الصين. وقالت الوزارة في بيان إن الإجراء الأمريكي يضر بشدة بالإمدادات العالمية وسلاسل القيمة ويحدث اضطرابات في السوق العالمية. لكنها أشارت إلى أن الصين ستمضي قدما في إصلاحاتها الداخلية والانفتاح.

الاتحاد الأوروبي: الرسوم الأمريكية والصينية مدمرة والفوز في حرب تجارية "ليس سهلا"

قالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم في تغريدة على تويتر يوم الجمعة إنها قلقة من فرض رسوم ورسوم مضادة بين كل من الولايات المتحدة والصين.

مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم

وحذرت من النتائج التي ستترتب على هذا. وغردت مالمستروم قائلة "التطورات المقلقة فيما يتعلق بتصعيد الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين مدمرة للاقتصاد العالمي بوضوح. الحروب التجارية سيئة وليس من السهل الفوز فيها".

وقال جان إيف لو دريان. وزير خارجية فرنسا عن وصفها بأنها حرب تجارية.

جان إيف لو دريان. وزير خارجية فرنسا

"علينا أن نتحدث عن حالة حرب تجارية يجب أن نناقش هذا الأمر. هناك مكان لمناقشة الشان وهو داخل منظمة التجارة العالمية ، واليوم ترامب يبتعد عن جادة المنطق. إنها لعبة خطيرة. ولم ترق بعد إلى وضع حرب تجارية بعد. لكن يبدو أنها تشبهها إلى حد كبير في بعض ملامحها.

يخشى العديد من المحللين أن يعاني الاقتصاد العالمي إلى حد ما . وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو في بيان يوم الجمعة إن "هذا التصعيد المستمر يشكل تهديدا خطيرا للنمو والانتعاش في جميع البلدان".

أسهم أوروبا مستقرة مع تأهب العالم لحرب تجارية

هذا وفتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة يوم الجمعة مع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بدخول رسوم أمريكية على واردات قادمة من الصين بقيمة 34 مليار دولار حيز التنفيذ ورد بكين بالمثل. كما ارتفعت أسواق الأسهم الصينية في التعاملات المتأخرة بعد خسائر في البداية قادتها إلى قرب أدنى مستوى في عامين خلال الجلسة الصباحية.