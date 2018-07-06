الصين: إدارة ترامب أشعلت أكبر حرب تجارية في التاريخ

نقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنّ الصين فرضت اليوم، الجمعة، رسوماً جمركية جديدة على بعض السلع الأميركية بقيمة ونسبة مماثلة للتي فرضتها الولايات المتحدة على سلع صينية.

وكانت وزراة التجارة الصينية قد أعلنت صباحاً أنه ليس أمامها من خيارٍ إلا الردَّ على ما وصفته بالتنمر الأميركي في التجارة، وذلك بعد إعلان واشنطن فرض رسومٍ جمركية على وارداتٍ من الصين.