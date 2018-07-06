الصين: إدارة ترامب أشعلت أكبر حرب تجارية في التاريخ

نقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنّ الصين فرضت اليوم، الجمعة، رسوماً جمركية جديدة على بعض السلع الأميركية بقيمة ونسبة مماثلة للتي فرضتها الولايات المتحدة على سلع صينية.
وكانت وزراة التجارة الصينية قد أعلنت صباحاً أنه ليس أمامها من خيارٍ إلا الردَّ على ما وصفته بالتنمر الأميركي في التجارة، وذلك بعد إعلان واشنطن فرض رسومٍ جمركية على وارداتٍ من الصين.
وقال، غاو فينغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "مع فرض الولايات المتحدة لرسوم إضافية بقيمة 25 بالمئة على الواردات الصينية (تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 34 مليار دولار) فإن الولايات المتحدة تكون قد أشعلت أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي".
وأضاف أن الجانب الصيني تعهّد بعدم إطالق الرصاصة الأولى ولكنه "اضطرّ إلى شنّ هجمات مضادة من أجل حماية المصالح الوطنية ومصالح الشعب".
وأشار المتحدث أيضاً إلى أن الصين ستلجأ إلى منظمة التجارة العالمية من أجل حماية حقوقها وأنها "لن ترضخ لا للتهديد ولا للابتزاز الأميركيين".
وقالت الوزارة في بيان أصدرته صباح اليوم أيضاً "إن الإجراء الأميركي يضر بشدة بالإمدادات العالمية وسلاسل القيمة ويحدث اضطرابات في السوق العالمية. لكنها أشارت إلى أن الصين ستمضي قدما في إصلاحاتها الداخلية والانفتاح".
ودخل القانون الجمركي الأميركي الجديد حيّز التنفيذ صباح اليوم، وهو يفرض رسوماً جمركية إضافية على 818 منتج صيني، فيما ستفرض رسوماً جديدة خلال الأسبوعين المقبلين تبلغ قيمتها نحو ستة عشر مليار دولار.
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وبذلك تكون الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً جمركية بقيمة 50 مليار دولار على المنتجات الصينية.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في الأسابيع الماضية عن جهوزيّته لفرض ضرائب إضافية على الصين تشمل 450 مليار منتج صيني، أي ما يعادل مجمل الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة الأميركية، والتي بلغت قيمتها نحو 505 مليار دولار في العام الفائت.
ويحذر الخبراء منذ أشهر من الضرر الذي قد ينتج عن المواجهة بين العملاقين الاقتصادييْن، ليس فقط على صعيد الدولتين إنما على الصعيد الاقتصادي العالمي.