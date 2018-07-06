أعرب معلم مهارة الطهي من مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين عن حماسه لكأس العالم، بنحت أنماط من وجوه نجوم كرة القدم على ثمار البطيخ.
رونالدو وميسي على "البطيخ الصيني"!!
رونالدو وميسي على "البطيخ الصيني"!!
وقد ظهرت أشكال وجوه نجوم الكرة وأبرزهم نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجم المنتخب البرتغالي كرستيانو رونالدو بشكل واضح محفورة على البطيخ كما لو أنها لوحات فنية على الورق.
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وقال جيانغ تشونغ مين، المدرس بمدرسة شنيانغ للسياحة: "إن وضع الخطوط العريضة لهيكل صعب نسبياً في نحت الطعام الذي يتطلب دقة أكبر. وقد يؤدي أي خطأ إلى عدم دقة العمل بأكمله".
تشونغ مين الذي يمارس التدريس في مجال نحت الطعام منذ 16 عاماً، عادة ما يقضي أكثر من ساعتين في التركيز على نحت البطيخ لكل قطعة من العمل.