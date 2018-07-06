الشرطة البريطانية تغلق خمسة أحياء في إمسبري بسبب نوفيتشوك

يجد مسؤولون بريطانيون عن القطاع الصحي أنفسهم في وضع حرج. فبعد الهجوم بغاز الأعصاب على العميل الروسي السابق، سيرغي سكريبال، وابنته، اكّد هؤلاء أن أثار المادة السامة قد تمّ تنظيفها بالكامل من منطقة سالزبري الواقعة إلى غرب لندن، حيث وقع الهجوم في آذار / مارس الماضي.

غير أن إصابة بريطانيين اثنين بنفس المادة السامة التي تعرف بـ "نوفيتشيك" - أي المولود الأخير - يوم السبت الفائت، أجبر نائب مدير مركز الصحة العامة في بريطانية على طمأنة البريطانيين قائلاً "إن الخطر على العموم يبقى ضئيلاً".