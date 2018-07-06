هل أهدى وزير الخارجية الأمريكي الزعيم الكوري ألبوم "رجل الصواريخ"؟

لم يخف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضحكته عندما طرح أحد الصحفيين سؤالا عليه حول تخطيطه المسبق لتقديم ألبوم إيلتون جون "رجل الصواريخ"، للزعيم الكوري كيم جونغ أون".
سؤال مفاجئ تلقاه فور وصوله إلى بيونغ يانغ، في رحلة من المفروض أنها تهدف للوقوف على آخر المستجدات بخصوص تخلي كوريا الشمالية عن برنامجها النووي، الذي وقعه ترامب وكيم الشهر الماضي.
جواب بومبيو كان مبهما، لم يؤكد أو ينف ما نشرته صحيفة تشوزن إلبو الكورية الجنوبية، بتقرير يتحدث عن الهدايا التي خطط أن يهديها لكيم.
وبحسب أحد المصادر في واشنطن "كما جاء في الصحيفة"، وخلال اجتماعهم الشهر الماضي في إندونيسيا فقد أخبر كيم ترامب بأنه لم يسمع من قبل بالأغنية "Rocket Man " التي انتشرت عام 1972، وكنّاه بها ترامب، خلال توتر العلاقات العام الماضي.
وبحسب الصحيفة فإن ترامب وقّع نسخة من هذا الألبوم وطلب من بومبيو أن يقدمها هدية لكيم، مع رسالة مكتوبة، مع العلم أنه لم يتم التحقق من هذا التقرير من قبل وسائل الإعلام المعروفة، كما أنه من غير الواضح ما إن كان بومبيو سيلتقي كيم خلال زيارته أم لا.
وفي يوم الجمعة 6 يوليو / تمو، وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى كوريا الشمالية في زيارته الثالثة لها، ورابع اجتماع مع مسؤولين كوريين شماليين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث استقبله بالمطار كيم يونغ شول، رئيس الحزب الحاكم، والرئيس السابق لجهاز المخابرات، بالإضافة إلى وزير الخارجية ري يونغ هو.
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وأكد تشول في تصريحه للصحفيين بأنه كلما زادت اجتماعاتهما توطدت علاقتهما أكثر، مشددا على أهمية لقاء اليوم.
وقال بومبيو:"هذه أول فرصة لنلتقي وجها لوجه بعد القمة التي حصلت بين الزعيمين" وأضاف ممازحا:"لو أتيت مرة أخرى إلى هنا أعتقد أنني سأضطر لدفع الضرائب".
الاجتماع بين المسؤولين دام حوالي ساعتين و45 دقيقة، في زيارة يسعى خلالها بومبيو لاستيضاح بعض الأمور في الاتفاقية الموقعة، حيث لم يتم ذكر مواقع المفاعلات النووية فيها، أو حتى طريقة التخلص منها، وكيفية التأكد من انجاز الاتفاق.