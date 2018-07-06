"إنرجين" اليونانية مستعدة لشراء حصة في حقل "غزّة مارين"

قال الرئيس التنفيذي لإنرجين اليونانية للنفط والغاز إن الشركة مستعدة لشراء حصة نسبتها 45 بالمئة في حقل غاز "غزة مارين" البحري وتشغيلها حالما تحصل على الضوء الأخضر من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية.

ويُنظر إلى الحقل على أنه فرصة للسلطة الفلسطينية التي تعاني من نقص الأموال لأن تنضم إلى طفرة الغاز في شرق البحر المتوسط، ما قد يوفر مصدراً كبيراً للدخل لخفض اعتمادها على المساعدات الأجنبية والطاقة الإسرائيلية.

لكن الخلافات السياسية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل، وكذلك العوامل الاقتصادية، تسببت في تأجيل خطط لتطوير الحقل.