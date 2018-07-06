إردوغان يتعهد بضم وزراء من خارج حزبه في الحكومة القادمة

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الجمعة بتعزيز كفاءة الحكومة مع البدء في تطبيق نظام الرئاسة الأسبوع المقبل، وقال إن مجلس الوزراء الجديد سيتضمن وزراء من خارج حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتنتقل تركيا إلى النظام الرئاسي يوم الاثنين عندما يؤدي إردوغان اليمين لولاية رئاسية من خمس سنوات بعد فوزه في الانتخابات التي جرت يوم 24 يونيو حزيران.