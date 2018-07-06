شاهد: وفاة عنصر سابق بالبحرية التايلاندية أثناء إنقاذ الصبية العالقين بكهف

توفي عامل انقاذ خلال محاولات إخراج الأطفال العالقين في كهف في تايلاند الخميس 5 يوليو / تموز.
سامارن بونان، عضو سابق في البحرية التايلاندية، وواحد من مجموعة المنقذين الذين يحاولون إخراج الأطفال الاثني عشر ومدربهم من الكهف المغمور بالماء.
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توفي عامل انقاذ خلال محاولات إخراج الأطفال العالقين في كهف في تايلاند الخميس 5 يوليو / تموز.
سامارن بونان، عضو سابق في البحرية التايلاندية، وواحد من مجموعة المنقذين الذين يحاولون إخراج الأطفال الاثني عشر ومدربهم من الكهف المغمور بالماء.
وقال قائد القوات الخاصة التابعة للبحرية أبكورن يوكونغاوي إن بونان توفي بعد أن دخل الكهف لوضع اسطوانات الأوكسجين على طريق خروج محتمل.
وأضاف:"بعد أن أوصل الأسطوانات، وفي طريق عودته فقد وعيه، حاول زميله اسعافه، لكن لم ينجح، فعمل على إخراجه، سنعمل على ألا تذهب جهوده سدى".
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رفايل آروشن أحد المتطوعين الذين وصلوا إلى موقع الكهف قال:"ستهطل الأمطار قريبا، الأحوال قد تزداد سوء".
نارونغساك أوسوتكاناكورن حاكم مقاطعة تشيانك راي قال إن المنقذين يعملون على مد خط أوكسجين على امتداد خمسة كيلومترات، كجزء من عملية الإنقاذ، مضيفا أن الأطفال قد يبقون مدة أطول في الكهف، وانشاء خط أوكسجين مهم كون عدد الأشخاص الذين سيدخلون إلى الكهف سيزداد.
المنقذون ومن بينهم مجموعة من المتطوعين الدوليين، يفكرون بطرق بديلة لإنقاذ الأطفال قبل تساقط الأمطار الغزيرة في البلد الأسبوع القادم، منها تعليم الأطفال الغوص ليتسنى لهم الخروج، أو حفر فتحة من أعلى الكهف، أو إبقاء الأطفال حتى انحسار المياه من الكهف.