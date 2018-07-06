أرسل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني أنفانتينو رسالة إلى اتحاد كرة القدم في تايلاند لدعوة الأطفال العالقين في الكهف، لحضور نهائيات كأس العالم في حال تم إخراجهم، وبدت الفكرة تشجيعية لفرق الإنقاذ التايلاندية التي توفي أحد عناصرها صباح الجمعة أثناء محاولته إخراج الصبية المحاصرين.
الفيفا تدعو أطفال الكهف العالقين في تايلاند لحضور نهائي كأس العالم في روسيا
الفيفا تدعو أطفال الكهف العالقين في تايلاند لحضور نهائي كأس العالم في روسيا
سبعة غواصين وطبيب وممرضة دخلوا الكهف، في شمال البلاد، في مساع لإنقاذ الأطفال ومدربهم، نارونغاسك اوذانكورن حاكم تشيانغ راي قال:"لن نكون مندفعين لندخل الكهف وإنقاذ الأطفال، سنعمل على إخراج الجميع شريطة ألا تكون هنالك مخاطرة".
فريق انقاذ بريطاني كان قد وجد الأطفال الاثنين الماضي، خلال عملية بحث عنهم، حيث تم التحدث معهم وطمأنتهم، أول سؤال طرحوه عندما رأوا فريق الإنقاذ كان "منذ متى ونحن هنا؟". وتتراوح أعمار الأطفال بين 11 و 16، أما مدربهم فيبلغ من العمر 25 عاما، وكانوا قد اختفوا يوم 23 من الشهر الماضي، وتوقع فريق البحث بأنهم قد علقوا في أحد الكهوف، بعد أن سدت مياه الأمطار جميع منافذ الخروج، ليتم إيجادهم بعدها جالسين على صخرة في أحد المغارات بعمق 4 كيلومترات.