مسلحون في ليبيا يخطفون 3 فلبينيين وكوريا

قال مسؤول يوم الجمعة إن جماعة مسلحة مجهولة خطفت ثلاثة فلبينيين وكورياً واحدا، يعملون فنيين بمحطة مياه في جنوب شرق ليبيا.
وقال المسؤول إن الجماعة خطفت أيضا عددا من العمال الليبيين خلال الهجوم، الذي وقع في الصباح على محطة الحساونة قرب الشويرف لكنها أطلقت سراحهم لاحقا. وطلب المسؤول عدم نشر اسمه لأسباب أمنية.
ولم يذكر المسؤول ما إذا كان الكوري المخطوف من كوريا الشمالية أم من كوريا الجنوبية.
وأكد مسؤولو مشروع النهر الصناعي العظيم في بيان واقعة الخطف، وطالبوا بالإفراج عن العمال في أسرع وقت ممكن.
وتتواجد عدة جماعات مسلحة وبينها جماعات إسلامية متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش في ليبيا لا سيما في المناطق الصحراوية النائية.
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