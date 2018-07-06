فرنسا أول المتاهلين للمربع الذهبي بعد تغلبها على أوروغواي

أحرز رفائيل فاران هدفا من ضربة رأس رائعة وأضاف أنطوان غريزمان الهدف الثاني إثر خطأ فادح من حارس الأوروغواي فرناندو موسليرا لتفوز فرنسا بهدفين نظيفين، وتصبح أول منتخب يصعد إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في روسيا.
وسجل فاران للمرة الثانية في هذا المونديال من ضربة رأس في الدقيقة 40 إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها غريزمان ..
واقترب الفريق القادم من أمريكا الجنوبية من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول من ضربة رأس لمارتن كاسيريس لكن هوغو لوريس حارس فرنسا تصدى لهذه المحاولة ببراعة.
وارتكب موسليرا الحارس الأوروغوياني خطأ فادحا عندما حاول التصدي لتسديدة غريزمان من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 61 لتصطدم الكرة بيده وتسكن شباكه..
وحاول منتخب السيليستي، الذي تأثر بشدة لغياب المهاجم إدينسون كافاني بداعي الإصابة، العودة للمباراة لكن فرنسا عرفت كيف تسيطر على فعاليات المباراة وعلى الكرة، لتحجز مقعدا في الدور قبل النهائي في سان بطرسبورغ.
وستواجه فرنسا في الدور القادم الفائز من مباراة منتخبا البرازيل وبلجيكا في وقت لاحق في المباراة الثانية في دور الثمانية