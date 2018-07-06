شاهد: "الأموات السائرون" يقتحمون شوارع جاكرتا

مؤخراً، اعتاد بعض سكان إندونيسيا، العاصمة جاكرتا تحديداً، على رؤية الأموات-الأحياء (الزومبي) يتمشون في شوارع مدينتهم. في البحث عن السبب، يرى كثيرون أنّ تحقيق بعض المسلسلات الغربية نجاحاً باهراً في الشارع الإندونيسي، منها مسلسل "الأموات السائرون" (ذا واكينغ داد)، قد يكون التفسير الأنسب لولادة هذه "الظاهرة" في المدينة وفي مدن أخرى من البلاد.

فعلى سبيل المثال، تأسست مجموعة "كومبي زومبي" في جاكرتا في العام 2012، وتصادف التأسيس مع فترة بثّ الجزء الثالث من المسلسل الأميركي الشهير "الأموات السائرون".

وبمعزل عن تسميتها، إن أعضاء المجموعة، أو الجالية، أو المنظّمة، لا يخفون سعادتهم بإخافة الناس في الشارع، لا بل أنهم يرون أنّ هذه التصرّفات تعطيهم المزيد من الثقة بالنفس.