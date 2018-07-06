إيران تجتمع مع قوى دولية في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي

قال دبلوماسيون إن إيران ترغب أن تقدم القوى العالمية حزمة إجراءات تضمن إيراداتها النفطية رغم العقوبات الأمريكية عندما يلتقي وزراء يوم الجمعة 6 يوليو / تموز لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015، لكن الدول الأوروبية لن تتمكن من تحقيق مطالبها.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق في مايو/ أيار والذي رُفعت بموجبه عقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتأكد من التزام طهران بذلك. ومنذ ذلك الحين تقول واشنطن للدول الأخرى إن عليها التوقف عن شراء نفط إيران العضو في أوبك بدءا من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وإلا فسيواجهون عقبات مالية.

ويلتقي وزراء خارجية بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بنظيرهم الإيراني في فيينا للمرة الأولى منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق، لكن دبلوماسيين يرون فرصة محدودة لإنقاذه.