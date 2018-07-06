نشرت الشرطة العراقية شريطا مصورا، يظهر فيه جنود يطلقون النار على مواقع لتنظيم داعش قرب كركوك.
القوات العراقية تهاجم عناصر داعش قرب كركوك
القوات العراقية تهاجم عناصر داعش قرب كركوك
كما يظهر الشريط أيضا الجنود وعربات مصفحة بأسلحة مختلفة تتجه صوب مواقع العناصر المسلحة جنوب غربي كركوك، بحسب بيان لوزارة الدفاع العراقية.
وقد تقدمت القوات العراقية على حساب داعش، في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى شمالي العراق.
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وقد أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتنفيذ عمليات عسكرية في كركوك، ردا على قتل التنظيم ثمانية عراقيين.
وكان تنظيم داعش تم هزمه في معظم المدن التي استولى عليها سنة 2014 في سوريا والعراق، بما فيها الموصل ثاني أكبر المدن العراقية، ولكن بقايا عناصر التنظيم التي تنشط في المناطق الصحراوية شمالي العراق، ما زالت تمثل تهديدا أمنيا في البلاد.
ويحذر محللون ودبلوماسيون أجانب من أن التنظيم المسلح سيواصل البحث عن دعم من بين السكان المهمشين من السنة، طالما أن جهود إعادة الإعمار بطيئة، وطالما بقي النازحون المشردون في مخيمات خارج المدن.
وكان التنظيم نشر شريطا مصورا قبل نحو شهرين، يظهر ستة عراقيين من بين الثمانية الذين وجدوا قلتى لاحقا شمالي بغداد، وأطلق ذلك صيحة بسبب انعدام الأمن.