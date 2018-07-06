بلجيكا في مواجهة التطرف بالمساجد والسجون

يوجد كثير من الشباب ممن كانوا يترددون على هذا المسجد و غادروا إلى القتال في صفوف داعش بسوريا فهم إما تلقوا تدريبا داخل المسجد أو كانوا على صلة به ويجب التذكير أن المسجد ليس الوحيد في نشر الفكر السلفي، فيوجد بمولمبيك مسجد لقمان والذي تربطه صلات وثيقة بالمسجد الكبير، والذي كان هو ذاته على اتصال قوي بإرهابيين ارتكبوا هجمات على الأراضي البلجيكية.

طالب آلان كورتوا مسؤول ممارسة المعتقدات الدينية ببلدية بروكسل إغلاق مسجد بروكسل بصفة نهائية. مطالبا بفتح المجال أمام ما أطلق عليه بدعاة التفكير المتحرر من الإشراف على المسجد. هذا ورفعت وحدة التنسيق لتقييم التهديدات تقريراً إلى لجنة التحقيق البرلمانية البلجيكية تنبهها إلى وجود كتب تدعو للسلفية والفكر المتطرف ولقتل المثليين ورجمهم كما ينتشر حسب التقرير داخل المسجد خطاب كراهية يدعو لمعاداة السامية. ويقع المسجد في وسط الحي الأوروبي ببروكسل، وهو أحد رموز الإسلام في بلجيكا.

يوجد كثير من الشباب ممن كانوا يترددون على هذا المسجد و غادروا إلى القتال في صفوف داعش بسوريا فهم إما تلقوا تدريبا داخل المسجد أو كانوا على صلة به ويجب التذكير أن المسجد ليس الوحيد في نشر الفكر السلفي،فيوجد بمولمبيك مسجد لقمان والذي تربطه عرى وثيقة بالمسجد الكبير،والذي كان

وذكرت اللجنة البرلمانية البلجيكية في تقرير نشر في أكتوبر/تشرين الأول 2017 أن المركز الثقافي الإسلامي المسؤول عن إدارة المسجد يقوم بنشر أفكار متطرفة على حد وصفها. وسلمت بلجيكا إدارة المسجد الكبير للرياض في عام 1969 مما منح الأئمة السعوديين وسيلة للتواصل مع جالية متنامية من المهاجرين المسلمين وذلك مقابل نفط أرخص سعرا.

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ماذا وراء تخلي السعودية عن إدارة مسجد بروكسل الكبير؟

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وتنفي القيادات المسؤولة عن المسجد أنها تؤمن بالعنف منهجا لكن الحكومات الأوروبية ازداد قلقها منذ هجمات إسلاميين متشددين تم التخطيط لها في بروكسل وأسفرت عن مقتل 130 شخصا في باريس خلال 2015 ومقتل 32 شخصا في العاصمة البلجيكية في العام 2016.

تامر أبو السعود -مدير المركز الإسلامي و الثقافي ببلجيكا

يقول تامر أبو السعود -مدير المركز الإسلامي و الثقافي ببلجيكا

"لا نحث على أي خطاب ذي صفة راديكالية أو سلفية فالخطب يتم إعدادها سلفا و بعناية وتتم مراجعتها من قبل لجنة داخلية صغيرة.. نقوم بتدقيق المحتوى ونتناقش بشأن حيثياته فيما بيننا ونتفق أخيرا على نسخة نهائية تستخدم في خطة الجمعة.

ووفقا للمحللين فإن السعودية وافقت على التخلي عن إدارة أكبر مسجد في بلجيكا في إشارة على أنها تحاول التخلص من السمعة التي لازمتها بأنها أكبر مصدر في العالم للتفسيرات المتشددة للإسلام.

خطيب مسجد بروكسل الكبير

وجاء قرار الحكومة البلجيكية بشأن المسجد الكبير تنفيذا لإحدى توصيات لجنة تحقيق بالبرلمان، والتي أنشئت في أعقاب اعتداءي 22 مارس/آذار 2016 اللذين تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية وأسفرا عن مقتل 32 شخصا ببروكسل

وأمهلت سلطات بروكسل المركز الثقافي والإسلامي سنة لإخلاء مبنى المسجد الكبير، مما يتيح تشكيل "بنية جديدة تجمع الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا وجالية محلية" لتولي إدارة المسجد الكبير.

مقابلة مع ميخائيل دانتين -أستاذ علم الجريمة في جامعة لييج

ولتسليط الضوء على تداعيات القضية التقينا ميخائيل دانتين ، وهو أستاذ علم الجريمة في جامعة لييج.

يورونيوز-عيسى بوقانون

ميخائيل دانتين كنت خبيرًا في لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بتفجيرات بروكسل، حيث تعرضت بلجيكا في عام 2016 لهجمات إرهابية وقد اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات دون اللجوء إلى قوانين استثناء، كيف تفسرون ذلك؟

ميخائيل دانتين -أستاذ علم الجريمة في جامعة لييج

ميخائيل دانتين -أستاذ علم الجريمة في جامعة لييج

أجل فإن ثمة مبدأ يقضي بأنه لا نحارب تصرفات غير ديمقراطية والتي تتمثل في ممارسة الإرهاب بفرض قوانين منافية للديمقراطية، وتضر بحرية الأفراد وممارسة الديمقراطية. وأعتقد ان ردة الفعل الحكومية كانت جيدة.

يورونيوز

أعلنت الحكومة البلجيكية في آذار/مارس الماضي أنها ستتولى الإشراف على تسيير مسجد بروكسل.. هل يمكننا الحديث عن بداية تأسيس لإسلام وفق رؤية بلجيكية؟ "

ميخائيل دانتين -أستاذ علم الجريمة في جامعة لييج

أعتقد أن الهدف يحمل قي ثناياه ملامح رمزية حيث إن لجنة التحقيق تأكد لها بما لا يدع مجالا للشك و بعد ما قامت به من تحريات أن المسجد كان ينشر عبر خطبه خطابا سلفيا وهابيا.

وينبغي عدم التسامح بفسح منابر لهذا الخطاب داخل مسجد ترجع ملكيته للدولة البلجيكية.ينبغي على المسجد أن يتبنى تطوير خطابه الإسلامي.. يجري الحديث كثيرا عن إسلام بلجيكي.هذه الرؤية تحمل في طياتها معاني مختلفة، قد تكون مفيدة أو قد لا تكون كذلك .وقد يحيل المصطلح إلى إسلام يتم الاتفاق على رؤاه ما بين الجالية المسلمة في بلجيكا وما بين المجتمع البلجيكي وخاصة وفقا للقوانين البلجيكية. فإننا ننسى دوما التذكير،أن الراديكالية هي مفهوم للدين يقضي أنه عندما ينشب نزاع ما بين شريعة الله وقانون البشر فإن شرع الله هو الذي ينبغي ان يسود. الإسلام حسب الرؤية البلجيكية سيكون إسلاما يحيل لا محالة إلى تفضيل القانون على شريعة الله.

شاهد مقابلتنا مع صالح الشلاوي بشأن إسلام برؤية بلجيكية

صالح الشلاوي ..ومعركته في إرساء إسلام وسطي في بلجيكا

يورونيوز-عيسى بوقانون

الانجداب نحو الإيديولوجية الجهادية يترجم على أرض الواقع وحسب التحقيقات عبر التطرف في المساجد والسجون وشبكات التواصل الاجتماعية ما هو الصفات النموذجية لمن يقوم بتجنيد متطرفين برأيكم ؟

ميخائيل دانتين -أستاذ علم الجريمة في جامعة لييج

في واقع الحال يتعلق الأمر بجوانب عديدة.الشخص الذي يقوم بالتجنيد لن ينال رضا الجميع بأسلوبه.فهناك أشخاص يكونون أكثر تقبلا لما يتفوه به من خطاب،وهناك من يتأثرون فعلا بآرائه،وبعد ذلك كله،سوف يعمل على انتقاء رسالة ما يبثه من أفكار،وعلى المستوى التدريجي التنظيمي.تلك هي استراتيجية داعش على أية حال.

والتي تقضي أن ينقل من يقوم بالتجنيد برسالة ما صحيحة في الوقت المناسب من أجل أن تنتشر على نطاق واسع ما بين الناس. وسيكون الخطاب محمولا من قبل أشخاص لديهم قدرات على الإبهار وأن يقوموا بلعب دور نموذجي.. به يحتذى.

ولا يتطلب الأمر أن توجد شخصية رمزية وكبيرة مثل ماكان يمثله ابن لادن بالنسبة للقاعدة.فقد يكون من يقوم بنقل الخطاب والرسالة شخصا بملامح قيادية كما يمكن أن يكون شخصا يعيش في الحي ويحظى باحترام الجميع. فالأمر يتعلق إذن بمزيج من محتوى خطاب ما،وسياق محدد فضلا عن وجود شخصية ملهمة وكاريزمية تعمل على تمرير الرسائل.

- يورونيوز

إن ظاهرة عودة الجهاديين من مناطق النزاع تثير قلق المجتمع أيضا هل يمكننا الوثوق بصدق نوايا جهادي تائب ؟

ميخائيل دانتين -أستاذ علم الجريمة في جامعة لييج

هذا سؤال وجيه، فقد أثبتت دراسة فرنسية أن الشباب الفرنسيين تحذوهم ثقة كبيرة في ما يقوله التائب مقارنة بما تقوله الدولة الفرنسية.فينبغي التأكد فعلا من صدق نوايا أولئك التائبين ومن أنهم لا يخفون خطابا مزدوجا بأهداف غير مصرح بها،أما التاكد من صدق هؤلاء الأشخاص و بنسبة 100 في المئة،فذلك مطلب عصيب بلوغه.

يجب علينا أن نفترض وجود أشخاص متخفين، ومن ثم فإنه من الاستحالة بمكان الحصول على خطأ صفري،وهذا يعني أن هناك من الأشخاص من يتسترون وراء المشاركات في الدعوة إلى منع التطرف بتجنيد أشخاص لهم قابلية الوقوع في التطرف. علينا توخي الحيطة و الحذر. إنها إجراءات تؤتي ثمرها لكنها تحمل أخطارا داهمة، وأعتقد أنه في مثل هذه المسائل علينا أن لا نترك أبواب الحذر جانبا.

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