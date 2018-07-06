إعدام عددٍ من أعضاء طائفة نفذت هجوما بغاز السارين في طوكيو

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنه تم تنفيذ حكم الإعدام يوم الجمعة في الزعيم السابق لطائفة "أوم شينريكيو" وعدد آخر من أعضائها الذين نفذوا هجوماً بغاز السارين في ميترو طوكيو في العام 1995.

وكان تشيزو ماتسوموتو، الذي اشتهر باسم شوكو أساهارا، على رأس قائمة من 13 صدرت أحكام بإعدامهم بسبب الهجمات التي أسفرت عن مقتل 13 وإصابة أكثر من ستة آلاف.