قد يقول البعض إن كرة القدم هي اللغة الأكثر شعبية في العالم، لكن عندما يتعلق الأمر بفك طلاسم اللغة الروسية أو التواصل مع أهل البلد التي تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذه الأيام، فإن الحب المشترك لهذه الرياضة لا يكفي في بعض الأحيان.
شاهد: الأجانب يلجأون إلى غوغل لفك طلاسم اللغة الروسية
شاهد: الأجانب يلجأون إلى غوغل لفك طلاسم اللغة الروسية
لذلك، وجد العديد من المشجعين الموجودين حاليا في روسيا ضالتهم في خدمة غوغل للترجمة (غوغل ترانسليت) عبر هواتفهم المحمولة.
وأصبحت غوغل ترانسليت وسيلة لا غنى عنها للمشجعين من أجل التواصل مع المحليين في الحانات والمطاعم والفنادق.
وقال المشجع البرازيلي جوستافو "من الصعب جدا فهم الأبجدية السلافية بالروسية. لذلك نستخدم جوجل طوال الوقت...عندما تستخدم غوغل وتعرف الترجمة تصبح المسألة أسهل".
ويكتب بعض المشجعين الأجانب بلغاتهم ما يرغبون في قوله بالروسية ويعرضونه على السكان المحليين. ويستخدم البعض الآخر الخاصية الصوتية في التطبيق التي تسمح لهم بالتحدث مباشرة مع أصحاب اللغات الأخرى.
ولا يخلو الأمر من أخطاء طريفة في بعض الأحيان إذ قال المشجع الكولومبي خوان دافيد لوندونو في سمارا إن أحد أصدقائه كان يرغب في إخبار فتاة في متجر أن النساء الروسيات جميلات للغاية.
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