14 دقيقة هي مدة سقوط نيمار على أرضية الملعب منذ بداية مونديال روسيا

أشارت وسائل إعلامية إلى أن نجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا أمضى 14 دقيقة من وقت المباريات ساقطًا على أرضية الملعب منذ انطلاق بطولة كأس العالم حتى الآن.
وجاء ذلك بعدما انتشرت مقاطع فيديو للاعب البرازيلي أثناء قيامه بادعاء الإصابة والمبالغة في الألم خلال المباريات. وقد ظهر ذلك خلال لقاء البرازيل والمكسيك في دور الستة عشر للمونديال.
نيمار ورغم الأداء الجيد الذي يقدمه، إلا أنه كثيرا ما كان عرضة للانتقادات بسبب وقوعه المتكرر على أرضية الميدان أثناء سير المباريات، وسواء أكان تمثيلًا أو بالفعل قد تعرض للعرقلة، فإن الوقت الذي يمضيه متألمًا على أرضية الملاعب أكثر من الوقت الذي يمضيه أي لاعب آخر في العالم.
وحسب المتتبعين، فقد وقع نيمار على أرضية الملعب خلال مباراة منتخب بلاده ضدّ المكسيك أكثر من 8 مرات، ونالت البرازيل بفضله أكثر من 10 مخالفات، كما شهدت مباراة البرازيل ضدّ صربيا توقف اللعب عدة مرات والسبب كان وقوع نيمار، وفي الإجمال تحصل نيما ردا سيلفا على 23 مخالفة منذ انطلاق بطولة كأس العالم.
التقارير الإعلامية أكدت أنّ نيمار أمضى على أرضية الملاعب خلال اللقاءات الأربع التي خاضها رفقة البرازيل بمونديال روسيا حتى الآن 14 دقيقة، وهي مدة طويلة جدا.
ولحدّ الآن قدّم نجم "السيليساو" نيما ردا سيلفا أداءً رائعا، بعدما قاد منتخب بلاده للوصول إلى الدور الربع النهائي من كأس العالم حيث تصدر المنتخب البرازيلي مجموعته قبل أن يطيح بالفريق المكسيكي في ثمن النهائي.
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للتذكير، سيواجه المنتخب البرازيلي منتخب بلجيكا هذا الجمعة في دور ربع النهائي من كأس العالم التي تدور فعالياتها بروسيا.