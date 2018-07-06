سقوط طائرة ميغ شمالي بولندا ووفاة ربانها

أعلن مسؤولون بولنديون الجمعة 6 يوليو / تموز عن سقوط طائرة a MiG-29 عسكرية في حادث تصادم خلال فترة طيران ليلية شمال البلاد.
وبحسب تصريح لوزارة الدفاع فقد وقع الحادث على الساعة 1:57 صبيحة يوم الجمعة، في حقل بالقرب من قرية بالسيك، وصفت الحادث بالمأساوي.
الكولونيل ماسيج تريكلا قائد قاعدة 22 مالبورك التكتيكية قال:"وقع الحادث أثناء فترة تدريبية أثناء مناورة تحاكي الاشتباك مع العدو، هذا ما يمكنني أن أصرح به حاليا".
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
شاهد: وفاة عنصر سابق بالبحرية التايلاندية أثناء إنقاذ الصبية العالقين بكهف
الشرطة البريطانية تغلق خمسة أحياء في إمسبري بسبب نوفيتشوك
الصين والولايات المتحدة الأميركية: بوادر حرب تجارية
جارلوسلو ميكا، جنرال بالقوات المسلحة قال:"يصعب حاليا تحديد سبب الحادثة، علينا أن ننتظر تحليل المعطيات حتى يمكننا أن نقدم شرحا كافيا، علينا أن نتبع الإجراءات التسلسلية، كما علينا تقديم الدعم لعائلة الجندي، ما حصل هو مأساة بالنسبة للجميع".
وبحسب الوزارة فإن الطيار ذو خبرة طويلة حيث مارس حوالي 800 ساعة طيران.