دعوات لإقامة العدل بين الأجناس بسبب العنف ضد المرأة في إسبانيا

دعوات لإقامة العدل بين الأجناس في إسبانيا

في ذكرى مهرجان الثور في بامبلونا الإسبانية، وبعد مرور عشر سنوات على تعرض ابنتها للضرب والخنق حتى الموت، على يد رجل أدين في وقت لاحق بالقتل غير العمد؛ تعرب أسونسيون كاساسولا عن أملها في أن النظام القضائي سيشدد على قضايا العنف ضد المرأة، لكنها ترى أن هذا النظام تعرض لنكسة أخرى عندما تم تبرئة خمسة رجال أطلقوا على أنفسهم اسم "حزمة الذئب" (وولف باك) من اغتصاب شاب في الثامنة عشرة من العمر في نفس المهرجان عام 2016.

ومهرجان "سان فيرمين" له طويل في ثقافة اسبانيا، واكتسب شهرته منذ القرن العشرين بفضل الكاتب الاميركي أرنست همنغواي بعد روايته "الشمس تشرق ايضاً".