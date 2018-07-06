بوتين في لقائه مع رئيس الفيفا: استضافة البطولة حطمت الصورة النمطية لروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة 6 يوليو / تموز في لقاء جمعه مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ولاعبي كرة قدم سابقين، بإن استضافة بلاده لكأس العالم حطم الصورة النمطية والقوالب الجامدة التي وضعها العالم حول روسيا.
فكرة استضافة روسيا لكأس العالم جوبهت بالرفض من قبل بعض الدول، مشيرين إلى أن البطولة قد تكون غير آمنة وتخدم مصلحة بوتين، الذي تتهمه واشنطن بالقيام "بأنشطة خبيثة" في أنحاء العالم.
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لكن البطولة التي تستمر لمدة شهر، وتنتهي في 15 يوليو / تموز، مضت حتى الآن بدون أية حوادث أمنية كبيرة، ولم يتحقق شيء من المخاوف بشأن العنصرية وعنف المشاغبين في الملاعب التي دارت عنها أحاديث في الفترة السابقة للبطولة، بل وعلى النقيض من ذلك تحدث معظم الزائرين بشكل إيجابي عن التجربة.
وفي اللقاء قال بوتين إن البطولة وتغطيتها في وسائل الإعلام الاجتماعية "حطمت الصور النمطية" حول روسيا.