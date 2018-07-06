قال أمير قطر اليوم الجمعة (6 يوليو تموز) إن قطر لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع روسيا بشأن شراء نظام صواريخ دفاع جوي متقدم.
أمير قطر: لم نتوصل لاتفاق بشأن شراء نظام صواريخ روسي
أمير قطر: لم نتوصل لاتفاق بشأن شراء نظام صواريخ روسي
وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس "حتى الآن لا يوجد شيء" دون إضافة مزيد من التفاصيل.
وجاء تصريح أمير قطر بعد شهر من إعلان صحيفة لوموند الفرنسية أن العاهل السعودي الملك سلمان كتب رسالة إلى ماكرون يطلب فيها مساعدة فرنسا لمنع قطر من شراء نظام الصواريخ إس-400 الروسي.
وقال ماكرون في المؤتمر إن فرنسا لن تتدخل في المناقشات بين قطر وروسيا.
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