فتيات الروهينغا المغتصبات بين قساوة المجتمع وقهر التقاليد

مأساة حقيقية تواجهها فتيات الروهينغا اللاتي تمّ اغتصابهن من قبل جنود ميانمار بعد حملهن بأطفال لاباء بوذيين، الأمر الذي قد يدمر حياتهن حسب شهادات بعض الفتيات المغتصبات. ضحايا الاغتصاب يواجهن انتقادات واسعة من قبل المجتمع ما يجعلهن ينتظرن بخوف أطفالهن.

بالنسبة للنساء اللواتي أصبحن حوامل خلال موجة العام الماضي من الهجمات في ولاية راخين في ميانمار، فإن الحديث عن الحقيقة هو مخاطرة بفقدان كل شيء. وبسبب ذلك، لا أحد يعرف عدد الناجيات من الاغتصاب اللاتي وضعن أطفالا.

بالنسبة لمسلمات الروهينغا، فالحمل خارج الزواج فضيحة، فما بالك إن كان الحمل من جندي بوذي، وهو أمر قد يدمر حياة مئات الفتيات.