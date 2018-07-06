تكهن ببغاء شغوف بكرة القدم، يدعى نيوتُن، الخميس (5 يوليو تموز) بفوز فرنسا على أوروغواي في مباراتهما بدور الثمانية في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
الببغاء "نيوتُن" يتنبأ بالفائز في موقعة الديوك والسيليستي
الببغاء "نيوتُن" يتنبأ بالفائز في موقعة الديوك والسيليستي
وجرى تدريب نيوتُن على دفع كرة قدم صغيرة من الورق المقوى بمنقاره على نموذج ملعب مصغر لكرة القدم، ويعتبر الفريق الذي يسجل الببغاء هدفا في مرماه هو الذي يتوقع فوزه.
ومنذ بدء البطولة حتى الآن توقع نيوتُن بشكل صحيح فوز السويد على سويسرا لكنه أخفق في توقع نتيجة مباراة اليابان وبلجيكا أو إنجلترا وكولومبيا، على الرغم من أنه بدا وكأنه يتوقع أن تنتهي المباراة بركلات الترجيح بنقره الكرة خارج الملعب.
وينتمي الببغاء نيوتُن، الذي يعيش في حديقة حيوانات صغيرة في حديقة النباتات بباريس، لببغاوات الكاي أو الكيا وموطنها الأصلي نيوزيلندا. وهذا النوع من الببغاوات معروف بمهارته وشغفه بالألعاب.
وقال مدير حديقة الحيوانات الصغيرة ميشيل سان جلام إن نيوتُن يمارس كرة القدم كمحترف وسيتدرب مساء اليوم الخميس حيث يتلقى قطعة فاكهة مجففة مقابل كل هدف يحرزه.
ونيوتُن واحد من مجموعة حيوانات بينها قطة وأنثى ماعز بيضاء تتنبأ بنتائج مباريات كأس العالم.
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